Отношения России и Белоруссии обсудят в Минске

Сергей Лавров отправится в Белоруссию. Он прибудет в Минск 19 июня.

Планируется, что глава Министерства внутренних дел России обсудит отношения двух стран и их развитие.

"Девятнадцатого июня в Минск с рабочим визитом прибудет министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров. Он (визит — прим. ред.) носит регулярный плановый характер. Планируется обсудить всю широкую повестку двусторонних отношений и вопросы взаимодействия в многостороннем формате ", — пояснил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Также на 19 июня запланировано подписание Соглашения России и Белоруссии о взаимном признании виз.

"Важное направление работы на интеграционном треке — формирование единого миграционного пространства Союзного государства. Важнейшим шагом станет здесь заключение соглашения о взаимном признании виз, подписать которое планируется в рамках визита министра иностранных дел России в Минск 19 июня", — отметил заместитель главы МИД России Андрей Руденко.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Кремле наблюдают за ходом президентских выборов в Белоруссии. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, это объясняется тем, что Белоруссия является ближайшим союзником России.