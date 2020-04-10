Эксперты: коронавирус в Белоруссии - национальная катастрофа

Коронавирус в Белоруссии может стать национальной катастрофой. При тотальном отрицании главой государства опасности проблемы ситуация может выйти из-под контроля окончательно и бесповоротно.

Как пишут эксперты, "заигравшийся в крутого батьку Лукашенко начал свою борьбу с эпидемией путём её полного отрицания, порекомендовав для профилактики пить водку, ходить в баню и заниматься спортом".

"Однако отрицание реальности не означает того, что она вас не настигнет. Это произошло и с Лукашенко. Поняв, что просчитался с оценкой угрозы, которую представляет коронавирус, он не стал извиняться и принимать срочные меры для исправления ситуации. Вместо этого, чтобы не потерять лицо, он решился поставить чудовищный эксперимент над своим народом и продолжает игнорировать опасность", — отмечает автор.

Амбиции Лукашенко

По мнению специалистов, амбиции Лукашенко обойдутся белорусскому народу в десятки тысяч погибших. Однако для того, чтобы оправдать свою близорукость, Александр Григорьевич готов на всё. Он обвиняет весь мир и, конечно, Россию в перекрытии границ, а сотрудников российских компаний в распространении инфекции. Виноваты все вокруг. Но не он, который только сейчас начал осознавать масштаб проблемы (возможно, последний в мире).

"Интересно, какая на самом деле складывается эпидемиологическая обстановка в Белоруссии? Есть основания полагать, что местный Минздрав здорово приукрашивает её, стремясь угодить своему лидеру", — полагает эксперт.

В канале "Трыкатаж" также отметили, что коронавирус захватывает Белоруссию. Но Лукашенко будет отгораживаться до последнего.

По сути, Лукашенко просто классически сел в лужу со своим "слава богу, что нет лавинообразного роста". Только по официальным цифрам плюс 200 человек за вчерашний день, но этим цифрам никто не верит. Вирус настигает политиков и педагогов, врачей и пассажиров метро, строителей БелАЭС и жителей глубинки. Сегодня он зафиксирован уже во всех регионах.

"Вчерашний день принес вспышку в Брестской области, и похоже, что она вновь не учтена в статистике Минздрава", — приводят факты аналитики.

Тем не менее антивирусные меры в стране предпринимаются лихорадочно и тайно, как, например, запоздалая мобилизация коечного фонда и дооснащение больниц. Начинает стыдливо звучать слово "самоизоляция". Но людей продолжают сгонять на массовые мероприятия — теперь вот в повестке дня апрельские субботники.

Можно считать, что у Лукашенко нет выхода: "или он ведет коронавирус в загс, или вирус ведет его к прокурору". Теперь вопрос лишь в том, сумеет ли коронавирусный кризис породить в инертном до сих пор обществе новых лидеров. Тех, которые сметут уже надоевшего всем "Батьку".

Лукашенко пойдет на поклон к Путину?

Со своей стороны, паблик "Бойлерная" пишет, что китайская напасть заставит Лукашенко в итоге идти на поклон к Путину.

"Последнее время до вируса Лукашенко очень много хорохорился. До последнего упирался и саботировал процесс создания Союзного государства. Торговался по цене на углеводороды и заказывал нефть в Норвегии по ЖД путям на два дня работы НПЗ. А также нес свой бред про введение на территории РФ и БР новой, нейтральной валюты. Летом в Белоруссии выборы президента. Очевидно, что эпидемия там не ниже российского и польского уровня. А учитывая, что карантина Минск так и не ввел, то все еще хуже. В Польше за минувшие сутки от коронавируса умерли десятки человек — это наибольшее количество от начала эпидемии. В России число зараженных превысило 12 тыс. человек. Сегодня у нас ускорение…" — сообщается в посте канала на эту тему.

Но Лукашенко не хочет под Россию, т. к. не хочет терять монополию на власть. Но нужда и мор пенсионеров может заставить пойти и на это, заявили эксперты.

Однако стало известно, что власти Белоруссии рассматривают обращение к России с просьбой о гуманитарной, медицинско-технической и экономической помощи небывалого масштаба. По данным рассылки "БелНовости", дискуссия идёт на дипломатическом и правительственном уровнях. Больше того, Кремль уже подтвердил, что получил обращения Минска и осуществляет помощь белорусам.

"Если бы я не знал, что эпидемия паники часто страшнее эпидемии вируса, я бы посоветовал жителям Белоруссии спасаться любой ценой. Идет что-то неописуемо ужасное — скрытое и скрываемое цунами заражений. Да поможет белорусам Бог", — приводят авторы слова врача-вирусолога Тадеуша Брадицки. Так что пока ситуация для РБ выглядит не лучшим образом. "В РБ грядут президентские выборы. А поскольку они в этой стране принципиально безальтернативны, то для обеспечения легитимности президентской власти Лукашенко нужна максимальная явка населения. Чтобы выборы стали референдумом о политическом доверии действующему президенту. Но максимальная явка невозможна в условиях самоизоляции, а уж тем более карантина", — рассуждают эксперты "ГлавМедиа".

Они делают вывод — именно поэтому Лукашенко решил игнорировать болезнь, а по факту решил проигнорировать ценность жизней своих граждан во имя собственных политических амбиций. И, кажется, за эти амбиции будет расплачиваться вся Белоруссия.