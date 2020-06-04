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Автор Любовь Степушова

Ярослав Романчук рассказал, почему Белоруссия устала от Лукашенко

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

"Кто угодно, только не Лукашенко", — такие настроения царят в Белоруссии перед президентскими выборами 9 августа, считает белорусский экономист Ярослав Романчук.

Коронавирус внес коррективы в "самоназначение" Лукашенко

Выборы президента Белоруссии — это политический перфоманс Александра Лукашенко, участие оппозиции в них минимизировано, процесс его самоназначения будут обеспечивать комиссии сформированные под заказ, сказал в программе "Точка зрения" белорусский экономист Ярослав Романчук.

Однако, по его мнению, коронавирус внес коррективы в нынешние "выборы", назначенные на 9 августа. Появились 15 кандидатов, из них выделились лидеры, которые "бьют наголову Лукашенко в пабликах", это:

  • Виктор Бабарико — бывший руководитель Белгазпромбанка;
  • Валерий Цепкало — бывший советник Лукашенко, бывший посол Белоруссии в США;
  • Светлана Тихановская — жена блогера Сергея Тихановского, которому не дали зарегистрировать инициативную группу, возбудив против него уголовное дело.

Эксперт уверен, что эти кандидаты соберут 100 тысяч голосов, необходимых для регистрации,

"другой вопрос, будут ли они зарегистрированы, потому что это будет политическое решение действующего президента".

Белорусы крайне недовольны Лукашенко

По словам Ярослава Романчука, белорусы крайне недовольны политикой, проводимой Лукашенко.

"Людей достала ложь, высокомерие власти и неадекватная реакция на кризисные явления. Люди, которые всегда голосовали за социальное государство, увидели, что система не работает — они брошены на произвол судьбы, а у руководства отсутствует видение, куда идти дальше.

Бизнес тоже недоволен, так как видит, что власти преследуют узкие корпоративные цели, а у него забирают до 70% добавленной стоимости, даже люди в погонах ставят свои подписи в поддержку альтернативных кандидатов", — отметил он.

Ярослав Романчук подчеркнул, что рост экономики страны составил меньше процента за последние 10 лет, власть допустила "огромное нагромождение инвестиционных ошибок", в результате — "ноль подушки безопасности", а выручка бизнеса упала в эпидемию на 60%.

"Мы не знаем правду по коронавирусу, что происходит в экономике, почему в такой жесткой форме происходит обнуление отношений с Россией", — отметил экономист.

Лукашенко в ответ на вопросы по этим проблемам только оскорбляет, он растерян, у него нет критического мышления, он не способен сформировать новую команду.

"Настроения в Белоруссии такие: кто угодно, только не он", — сказал Ярослав Романчук.

Что делать с евразийской интеграцией?

Критически важным сейчас для евразийской интеграции (которая ясно, что терпит поражение, поскольку Москва и Минск вместо подписания дорожных карт союзного государства, громоздят все новые барьеры), является создание единого энергетического рынка, считает Романчук.

"Уголь и сталь были такими триггерами объединения в ЕС, у нас ими должны стать нефть, газ, электроэнергия", — сказал он.

Однако мешает это сделать, по его мнению, интерес крупных энергетических компаний России и протекционистская политика правительства РФ, которое поддерживает своих производителей.

"Правда в том, что на энергопотоках между Россией и Белоруссией сидят коммерческие структуры, и львиная часть прибыли уходит к ним. Сейчас, главное, очистить у нас и у вас эти потоки от серых схем, доходы от которых идут в оффшоры. Это снимет большую часть претензий к России от партнеров по ЕАЭС и двинет интеграцию вперед", — сказал Романчук.

"Это будет рынок, очищенный от тарифов и национальных особенностей. Есть труба у "Транснефти", ею может пользоваться любая компания без тарифов, квот, балансов. Вы же не беспокоитесь о поставках еды, одежды, рынки сами это регулируют, а сейчас нет единых правил игры, а есть желание использовать энергоресурсы в качестве геополитического оружия", — уточнил экономист.

Он считает, что единую валюту в ЕАЭС вводить рано, так как система не созрела. Так, если ЦБ РФ делает эмиссию рубля и поддерживает своих производителей, то белорусский рубль падает. По мнению экономиста, надо легализовать все пять валют стран ЕАЭС, или сделать золотой рубль, чтобы он стал независимым от доллара.

Пиррова победа Лукашенко

Ярослав Романчук считает, что Лукашенко продавит выборы в свою пользу, так как в Белоруссии можно "нарисовать" до 35% голосов, но это будет Пиррова победа, потому что продолжать в том же ключе в экономике нельзя. Рынок труда потеряет 800 тысяч рабочих мест, бюджет — 25% доходов, но опять будет запущен печатный станок, что разгонит инфляцию.

"Либо Лукашенко найдет команду профессионалов и перестроит экономику, либо ситуация усложнится. Сейчас много говорится о Конституционной реформе, по этой линии тоже будет напряжение. Нужен диалог с обществом, если действующий президент это поймет и наладит его, то, может быть, что-то изменится, но пока признаков этого нет", — резюмировал Ярослав Романчук.

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Темы ярослав романчук любовь степушова выборы в белоруссии александр лукашенко программа точка зрения
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