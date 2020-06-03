Лукашенко отправил правительство Белоруссии в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о том, что принял решение отправить правительство страны в отставку. Он уже подписал соответствующий указ.

25 мая белорусский лидер заявил, что планирует сформировать новый состав правительства до выборов президента, которые запланированы на 9 августа.

Позже он сообщил, что скоро назначит исполняющего обязанности премьер-министра.

Лукашенко отметил, что окончательный состав правительства будет сформирован до выборов президента.

Белорусский лидер отметил, что полностью менять состав правительства нет необходимости, так как там есть руководители, которые хорошо себя показали за годы работы.

Напомним, что в нынешнем составе правительство Белоруссии работает с 18 августа 2018 г. под руководством премьера Сергея Румаса.

Александр Лукашенко будет баллотироваться в президенты в шестой раз.

Ранее Лукашенко рассказал о "ветрах", которые "дуют" на Белоруссию.