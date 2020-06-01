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Автор Любовь Степушова

Эксперт рассказал, почему Минск опасается "оранжевой революции"

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Сменяемость власти в Белоруссии возможна только через "оранжевые революции", и работа в этом направлении ведется, считает эксперт Олег Неменский.

ВЫБОРЫ В БЕЛАРУСИ 2020!!! Кандидаты в президенты - кто они?

МВД Белоруссии: обстановка накаляется

Первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич заявил 31 мая в эфире телеканала "Беларусь 1”, что накануне выборов в стране накаляется обстановка.

"Мы констатируем, что ситуация накануне выборов серьезно накаляется… Речь идет не о каких-то разовых нарушениях общественного порядка или избирательного законодательства. Зачастую мы видим спланированные подготовленные акции”, — уточнил замминистра.

Казакевич добавил, что председателям избирательных комиссий, которые проводили парламентские выборы, поступают угрозы.

"То есть сами комиссии на нынешние выборы еще не сформированы, а угрозы этим людям и членам их семей уже поступают", — заявил представитель МВД.

Оппозиция работает над "оранжевой революцией"

Ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский в комментарии для "Правды.Ру" заявил, что сомневается в серьезных акциях со стороны оппозиции, тем не менее "она работает, и это довольно широкий круг лиц и организаций, который имеет западную поддержку".

"Политическая система Белоруссии предполагает некоторую хрупкость, которая обусловлена тем, что сменяемость власти возможна только именно через мероприятия типа "оранжевой революции". Оппозиция не надеется на приход к власти через выборы, поэтому во многом она ориентирована на то, чтобы расшатать ситуацию и довести ее до революционной. Так что опасения властей Белоруссии тут вполне понятны", — отметил Олег Неменский.

У России нет своих оппозиционных групп влияния в Белоруссии

По словам эксперта, российских групп влияния, то есть своей оппозиции у России в Белоруссии нет.

Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа. Нынешний глава государства Александр Лукашенко намерен стать президентом в шестой раз.

Белорусская оппозиция не смогла договориться между собой о едином кандидате. Кроме оппозиционных политиков, об участии в выборах впервые за долгое время заявили так называемые "системные кандидаты": это бывший глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико и экс-дипломат из команды Лукашенко Валерий Цепкало.

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Темы олег неменский выборы в белоруссии оранжевая революция
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