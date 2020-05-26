Профессор Маслов: весь мир знал, что Китай выращивает новый вирус

Главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова выяснила у китаиста, синолога, доктора исторических наук, директора Института Дальнего Востока РАН, профессора Алексея Маслова о происхождении COVID-19 и про нестыковки в информации о рукотворном или естественном появлении новой коронавирусной инфекции.

В Ухани - новая вспышка COVID-19. Что опять скрывает Китай?

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— У нас был в эфире бывший советник генерального секретаря ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин, который утверждает, что этот вирус искусственный. По его словам, это разработка американских военных, которые работали в Ухане. Но есть версии, что это все-таки китайские разработки.

Здесь ситуация, как ни странно, очень простая. Я не эпидемиолог и не вирусолог. Я лишь смотрю информацию. Китай сразу же начал блокировать конкретный район города Уханя, где располагается университет, рядом с ним находится вирусологический институт и в нем эта знаменитая лаборатория. Поэтому Китай знал, где начинать карантинные меры. О чем это говорит? Это не говорит о том, что вирус "сбежал", просто китайские специалисты знают, где делаются эксперименты над подобными вирусами.

Второй очень важный момент связан с тем, что как раз американские военные (это настораживает) и сообщество американской разведки, разместили на своих сайтах официальное заявление, которое сделано в ответ на заявление Трампа. Напомню, Трамп заявил, что китайцы создали вирус или он "сбежал" из их лаборатории. Американская разведка, по сути, дезавуирует его заявление:

нет никаких подтверждений, что вирус создан искусственно

или он "сбежал" из лаборатории.

То есть американцы обвиняют китайцев не в создании вируса, а в слишком медленной подаче информации. Американские ученые постоянно подчеркивают, что нет никаких доказательств, зачем надо было создавать этот вирус искусственно, поскольку он не может быть боевым. Летальность от него очень небольшая. Китай, грубо говоря, выстрелил сам себе в ногу, распространив этот вирус. И еще очень важный момент. Виноваты ли американцы? Чисто китайская позиция: американцы виноваты во всем. То, что американцы прекрасно знали, какие эксперименты проводятся в этой лаборатории — это факт. Знали французы, которые помогали создавать эту лабораторию, знали американцы, австралийцы. Как потом оказалось, вирусолог Ши Чжэнли была одной из руководительниц лаборатории, которая стажировалась в Австралии. Они вместе с австралийцами вели совместные исследования.

Когда все вокруг всё знают, зачем Китаю выпускать вирус, понимая, что это моментально вскроется. Второй момент, который обращает на себя внимание. Все, кто знал, американцы, французы и австралийцы, не опубликовали никаких подтверждений того, что Китай действительно проводил эксперименты над искусственным выведением этого вируса. А то, что вирус действительно мог распространиться в связи с неудачными прививками против коронавируса или этот вирус каким-то образом "сбежал" из лаборатории — не исключено.

Я разговаривал со специалистами-вирусологами. Они утверждают, чтобы вирус "сбежал" из такой лаборатории, где отрицательное давление, технически почти невозможно. Это должна быть чудовищная ошибка. Рассказы о том, что какой-нибудь злой гений вынес пробирку, как это в кино показывают, мало вероятно. Меня лично настораживает одна особенность. Ужас не в том, что вирус "сбежал" или его кто-то сделал. Ужас в том, что вирус возник естественным образом и никакой защиты от него у человечества нет. Вместо того, чтобы рассуждать, кто этот вирус сделал, надо задаться вопросом, почему гигантские деньги, которые выделяются на медицину, на эпидемиологию, почему они не сработали.

Почему работает самый простой, допотопный вариант — карантин, как это сделали в Китае. Почему никакие другие меры (типа норвежского варианта, немецкого, американского) в той или иной мере просто не срабатывают.

— Как вы оцениваете перспективы претензий к Китаю, как минимум, якобы за сокрытие информации, которые ему собираются предъявить некоторые государства?

Китай первым вышел из пике, связанным с коронавирусом. Я имею в виду из экономического пике. Он первый начал поднимать свою экономику. Где-нибудь в конце года мы увидим в Китае рост ВВП. Не рост по сравнению с прошлым годом, когда Китай рос на 6,1 процента. Пускай это будет 2-3 процента роста, но это будет рост. На фоне того, что происходит в других странах, даже в США, это просто подвиг. Китай понимает, как расти. Там есть специальные меры по стимулированию экономики. Китай окажется более привлекательным, он начинает выступать как островок экономического спокойствия на фоне разрушения мировой экономики.

И не надо сейчас ни в коем случае давать Китаю, как считают США, эту возможность дальше расти и развиваться. Надо ограничить его в моментах развития.

Как это можно сделать? Во-первых, сделать из Китая виновного во всем, в том числе, навешав на него многомиллионные, даже многотриллионные иски, обвинить в том, что именно Китай виноват в падении мировой торговли, не говоря уже о распространении коронавируса. Поставить Китай в позицию защищающегося, пусть он оправдывается, и тем самым ввести мир в постоянные дрязги между собой. Когда враждуют две такие державы, кстати говоря, являющиеся самыми крупными торговыми партнерами друг для друга, как Китай и США, это не просто вражда между государствами.

Кстати говоря, Китай не настроен враждебно. Главная причина, что Китай не ожидал, что на него будет такая гигантская атака, причем на фоне мировой пандемии.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер