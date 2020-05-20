Китаист: что реально происходит в Китае сегодня

О реальных событиях, которые происходят в Китае в связи со второй волной вспышки коронавируса главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказывает китаист, синолог, доктор исторических наук, директор Института Дальнего Востока РАН, профессор Алексей Маслов.

В Ухани - новая вспышка COVID-19. Что опять скрывает Китай?

— В Китае — новая вспышка коронавируса. По информации — 15 инфицированных. Говорят, что она началась с 89-летнего дедушки, который с 25 января находился дома и никуда не выходил. Расскажите, что на самом деле там происходит.

— Есть и другая версия этой истории: все началось с женщины, которая работала в прачечной и обслуживала отделения полиции. Именно она якобы была первым носителем второй волны.

Дедушки или прачки — это все абсолютно невероятные истории в том плане, что вычислить первого пациента в таком случае просто невозможно. В Китае любят делать вид, что они все знают, что все хорошо рассчитали. Китай очень быстро отчитался, что с коронавирусом покончено.

Самое главное — он отчитался на внешний мир, что с вирусом покончено. При этом внутри Китая жесткие меры карантина до сих пор сохраняются. Но почему-то все, по крайней мере те, кто не читает по-китайски, подумали, что в Китае больше нет ни одного заболевшего, и все возвращаются к нормальной жизни. Поэтому сообщение о том, что в Ухане, а также, например, в провинции Цзилинь, в Хэйлунцзяне — провинция, которая прилегает к России, — вдруг начинается вторая волна, было воспринято очень трагично.

Реальная картина происходящего в КНР

В чем заключается сейчас реальная ситуация в Китае? В Китае до сих пор сохраняется разделение районов на так называемые:

зеленые,

желтые

и красные,

как светофор.

И через систему геопозиционирования, которая есть у каждого в телефоне, если вы въезжаете, например, в зону, где было заражение, или проезжаете через нее, но при этом вы не заражены, ваши тесты показали, что у вас все нормально, вы оказываетесь как бы в желтой зоне, и после этого в любом случае должны 14 дней пробыть на карантине.

Иногда сокращают до 7 дней по некоторым районам, но в любом случае, даже если вы проехали через эту зону, то уходите на карантин. Если вы заехали в красную зону, где есть новая вспышка, например, в одном из районов города Уханя, после этого опять, если вы только проехали через нее, вы на две недели уходите в карантин, и у вас берется как минимум четыре теста последовательно.

Китай это не скрывает, но я не знаю, почему (конечно, у меня есть предположения) не транслирует на внешний мир. Самый большой "удар" по Китаю пришелся именно на майские праздники, когда, хотя даже и по сокращенной программе, почти 170 миллионов человек поехало путешествовать по Китаю.

Народ устал, народ решил немножко развлечься, народ начал посещать любимые исторические достопримечательности. Китайцы, действительно, любят это делать. В конце концов кончилось тем, чем кончилось — вторая волна вспышки.

Она небольшая, несущественная пока что, но самое главное, она существует.

Китай теряет лицо

Для Китая, на мой взгляд, это не столько страшно с точки зрения вторичной вспышки, сколько с точки зрения имиджа, потому что еще раз останавливать экономику, как это было, Китай вряд ли сможет, да и не нужно это сейчас делать. Перекрывать районы в очередной раз — очень сложно и болезненно. Таким образом Китай сейчас пытается то, что называется, пробежать между струйками, сделать так, чтобы это все не пошло дальше.

Но вот уже сейчас, пока мы с вами говорим, идет тестирование почти 11-миллионного города Уханя. Это надо провести за 10 дней. Причем, если брать с пригородами, то уже не 10-11 миллионов, а 14 миллионов человек. Это опять будет самое масштабное тестирование за 10 дней.

Как это грандиозно ни звучит, на самом деле ситуация трагичная. Напряглись еще очень многие близлежащие страны. Прежде всего речь идет о Корее, Японии и о России. Китай тонко, но тем не менее внятно говорит о том, что заражение многих жителей в провинции Хэйлунцзян — это было привнесено из России, но не русскими, а китайцами, которые возвращались в Китай после карантина. Хотя они так же отбывали все карантинные меры, короткие 14-дневные, это не помогло.

Сейчас многие китайцы, которые возвращаются в Китай из России, поскольку нельзя запретить китайским гражданам въезжать в Китай, должны пребывать на карантине почти месяц (около 30 дней), причем в месте въезда пребывают, на своей родине. В реальности Китай фантастически за последние дни усилил карантинные меры.

COVID-19 в Китае Дата Количество новых заболевших, чел. 09.05.2020 14 10.05.2020 20 11.05.2020 1 12.05.2020 7 13.05.2020 6 14.05.2020 5 15.05.2020 9 16.05.2020 6 17.05.2020 10 18.05.2020 9

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер