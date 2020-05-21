Вторая волна: почему китайцы не лгут про коронавирус

О реальных событиях, которые происходят в Китае в связи со второй волной вспышки коронавируса, главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказывает китаист, синолог, доктор исторических наук, директор Института Дальнего Востока РАН, профессор Алексей Маслов.

В Ухани - новая вспышка COVID-19. Что опять скрывает Китай?

Читайте начало интервью:

— На сайте Сovid-19 информация, что в Китае 84 тысячи заболевших за все время и 4 637 умерших. Это так или информация скрывается?

- Это хороший вопрос. Именно такова официальная информация. Откуда берется эта информация, как ее можно проверить? Всем кажется, что Китай все время всех обманывает.

Китай, действительно, не всегда бывает честен в цифрах статистики, но, судя то по тому, что мы имеем, порядок цифр правильный. Особенно по количеству умерших.

Я не говорю, что именно столько действительно погибло от коронавируса, но речь не идет о миллионах, десятках или сотнях тысячах погибших, о чем часто говорят критики Китая.

Цифры не лгут

Гигантская страна, все друг с другом общаются, а погибло слишком мало. Объясняется просто: Китай — единственная страна, которая в борьбе с эпидемией, резко, жестко, я бы даже сказал, жестоко закрыла целую провинцию. Такого жесткого карантина не было нигде. Этого не было ни в свободолюбивых США, ни в Норвегии, ни в России, где по сути дела люди часто делают вид, что находятся на самоизоляции.

Нарушение карантина в Ухане было почти невозможно не потому, что власти были такими жестокими, а потому, что граждане контролировали друг друга и сразу сообщали и в полицию, и местным добровольцам о том, что кто-то нарушает карантин.

В этом плане нарушить его технически было непросто. Оказалось, что это самое действенное, хотя и может быть не самая мягкая мера, — полный карантин. Когда под карантином в Китае находилось 70 миллионов человек — провинция Хубэй и другие города вне этой провинции — это сработало так, как и должно было сработать.

Это первое объяснение, почему цифры не столь велики, как могли бы быть.

Второе, скорее, не объяснение, а подтверждение. У нас есть целый ряд косвенных показателей, насколько упала промышленность. Например, китайская промышленность упала процентов на 80. Проверка по выбросам различных газов в атмосферу, которые образуются от сжигания природного топлива, в Китае за период январь-февраль-март, то есть за три самых жестких месяца карантина, упала по разным районам на 25-30 процентов. Это соответствует данным, что на 30 процентов предприятия стали меньше работать.

Это соответствует цифрам официального падения промышленности, которые показывает Китай. Количество потребления электроэнергии в домах не уменьшилось, следовательно, люди не умирали миллионами.

Отключены были мобильные телефоны, которые использовались продавцами, но поскольку бизнес заглох, их отключили. Бизнес вернулся — их опять включили. Действительно, мы в конце концов выходим на цифру, близкую к заболевших именно от коронавируса. Примерно 90-100 тысяч человек. Могут ли здесь быть приписки? Когда человек заболевает коронавирусом, а пишут, что у него сердечно-сосудистое заболевание. Конечно, могут быть. Скрывали ли власти вообще, что пошел коронавирус?

Они не скрывали — они просто боялись об этом сообщить. Особенно в декабре. Они просто не понимали, что речь идет уже об эпидемии.

Можно много чего предъявить Китаю, но порядок цифр, по крайней мере мне кажется верным. Потому что у нас нет никаких других подтверждений о миллионах, о сотнях тысячах жертв.

И последнее, что я хотел бы подчеркнуть, конечно, в Китае информация контролируется, но это страна постоянного общения. Все общаются в чатах. Если у вас умирает родственник, не дай бог, родители, люди об этом сообщают. Я посматриваю по мере возможностей китайские блоги и не видел, чтобы бесконечно рассуждали о том, что кто-то умер, а его не зарегистрировали как умершего.

— В наших чатах появился кусок из новостной программы некоего китайского телеканала, где симпатичная девушка на китайском языке что-то рассказывала. В титрах читаем, что несколько китайских ученых то ли наказаны, то ли оштрафованы, то ли казнены за то, что они сообщили миру о некоей неизвестной болезни. Вы в курсе этой новости?

- Да, я видел этот очень смешной отрывок, потому что текст один, а информация другая. Я напомню, 31 декабря Китай сообщает ВОЗ о том, что началась новая эпидемия. Это очень важно запомнить. 5-8 января начинается обсуждение в Китае о том, что идет эпидемия, и надо принимать какие-то меры контроля. 25 января объявляется о полном карантине в городе Ухане в провинции Хубэй. Самое интересное происходит как раз на этом отрезке времени — конец декабря — начало января.

Офтальмолог, кстати, из уханьской больницы сообщил в своем чате в социальной сети WeChat, что появился новый вирус, и надо каким-то образом уберечься от него. В конце концов, его заставили изъять этот кусок из чата. Он написал покаянное письмо. Об этом писали китайские газеты, писал китайский Интернет. К сожалению, врач заболел и умер, потому что он был в бригаде тех, кто лечил заболевших от коронавируса. Поскольку эта история закончилась трагически, история этого врача стала довольно известной в китайских социальных сетях.

По сути дела мы знает только одну часть истории, что китайцы скрывали, но посмотрите другую интересную вещь, сколько было снято китайских чиновников, в том числе уханьских, за то, что они вовремя не сообщили.

Конечно, Китай ошибается, пытается скрыть неприятную для него информацию, но сила Китая заключается в том, как только Китай понял, что он ошибся, забрел не туда, он моментально и очень жестко исправляет ошибку.

Китай никогда не пытается — внутри себя, по крайней мере — делать хорошую мину при плохой игре. Проворовавшийся или нерадивый чиновник там не может годами оставаться на посту, в Китае его сразу снимают.

Кстати говоря, первого секретаря райкома партии в городе Ухане, где началась вторая волна коронавируса, сняли с работы в тот же день с формулировкой, что он не уследил за эпидемиологической ситуацией. Я не очень верю, что первый секретарь должен был следить за этим, но Китай моментально отреагировал, чтобы не раздражать граждан. Поэтому не надо думать, что Китай все скрывает.

Говорили ли ученые о том, что идет вспышка? Говорили. Были ли против них репрессии? Против одного, как минимум, были. Потом сняли тех, кто пытался затыкать рты этим ученым.

Коронавирус в Китае. 20.05.2020 Заболевшие Выздоровевшие Умершие 84 503 79 708 4 645

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер