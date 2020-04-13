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Автор Любовь Степушова

Украина нашла нового "антикризисного менеджера"

Мир » Бывший СССР » Украина

Политтехнолог Михаил Подоляк стал новым антикризисным менеджером Украины.

Курс Зеленского приведет к катастрофе

Об этом сообщает украинское издание НВ.

Кто такой Михаил Подоляк?

В интервью изданию он подтвердил, что его " в принципе" можно называть "антикризисным менеджером" Офиса президента (ОП). НВ отмечает, что 9 апреля у Подоляка появился собственный кабинет в здании работодателя.

"Я всего лишь советник главы Офиса президента [Андрея Ермака] … Изучаю кризисы, которые есть, и как из них выходить", — сказал политтехнолог

Михаил Подоляк ранее занимал должность главного редактора сайта "Обозреватель", в 2015 году консультировал кандидата в мэры Киева Сергея Думчева и его партию "Рух за реформы". Несмотря на агрессивный и дорогой пиар, Думчев проиграл, набрав лишь 3,92% голосов.

Подоляк о Зеленском: ничего не получилось

Telegram-канал ЗеРада опубликовал некоторые из его высказываний:

  • "Арсен Борисович Аваков почти "съел" Владимира Александровича Зеленского. Аппетитно, безжалостно, не напрягаясь. Всесильный регент при незрелом юноше".
  • "Владимир Александрович нынче явно испуган, растерян и подавлен. Он мечется и не понимает, что делать. Ему вообще не хочется уже быть президентом. Он бы сбросил этот груз на чьи-то другие плечи. Его слова и действия все время не впопад. Кризисы пошли косяками. Информации негативной — тонны. Помощники и советники слишком глупы".
  • "К сожалению, сказки не получилось. Комедии тоже. А потому начинается очередная драма, в которой будет много разочарований, депрессии и взаимной ненависти. Эти ребята оказались слишком чужими, чтобы испытывать симпатию к собственной стране. И слишком недалекими, чтобы хотя бы маскировать собственные глупости и непрофессионализм".
  • "Давайте прямо: нынче любая инициатива команды Зеленского направлена только на репрессивное подавление той или иной социальной группы или на отъем дополнительных денег у этой же группы. При этом вертикаль ведет себя агрессивно и вызывающе, полагая, что общество должно заткнуться и молча выполнять из предписания. Никакого диалога, дискуссий, обсуждений".

Общество скоро задаст жесткие вопросы

Ресурс "Трибун" добавляет из мыслей нового "спасителя" Украины:

  • "Вирус также обнажил и ключевую проблему нашей нынешней государственности — тотальную разорванность вертикалей управления. Между центральным органами власти и местными — постоянный конфликт. Первые не слышат и саботируют вторых, вторые саботируют и презираются первых. Особенно это проявляется на уровне мэров"
  • "Фантазии. Многие должностные ребята никак не могут понять простого: нельзя просто от фонаря рассказывать про 40-процентный рост ВВП и "сотни тысяч рабочих мест просто завтра". Так это не работает. Завтра точно не будет много сотен рабочих мест, а значит в очередной раз мы сами унизим собственное государство. Зачем обещать то, что точно не взлетает? Ради банальных пяти минут славы? А если обещаете, то покажите логистику, стоимость, фамилии ответственных за это.
  • "Многоголосица. По-прежнему на всех уровнях сильна тяга к такому себе провинциальному алармистскому пиару. Наперебой. Наперегонки. Быстрее заявить что-то. Остановить этот парад pr-кретинизма не получается. Сплошь взаимоисключающие "официозные сообщения". Единого "голоса" даже в кризисные времена нет".
  • "Странный карантин... Сейчас общество еще терпит. Завтра — при ослаблении вирусного страха — будут задаваться очень жесткие вопросы. Готовы?"

Не Подоляк нужен Украине, а Азаров

Как видим, пока только критика и никакого плана.

По словам бывшего премьера Николая Азарова, МВФ дает Украине ровно столько денег, сколько нужно для погашения % по старому кредиту.

"Афера заключается в том, что Украина берет новый кредит для погашения старого, но уже под более жесткие условия и что самое страшное еще под больший процент. Таким образом, через 2 года Украине придется выставить на аукцион собственную землю и стратегические госкомпании для того, чтобы просто выплатить проценты. Чтобы вернуть все кредиты, Украине понадобится продать всю страну вместе с украинцами и минимум 50 лет времени",  — заявил Азаров в видео, размещенном на YouTube.

Азаров предлагает правительству  заняться точками роста в экономике, рассмотреть потенциал химической промышленности и науки, особенно отраслевой, которая знает, что можно быстро внедрить и реализовать.

Всемирный банк прогнозирует падение ВВП Украины на 3,5% при инфляции 8,9% в 2020 году, а реальные доходы населения упадут на 4%. Дефицит госбюджета ожидается на уровне 4,9% от ВВП, а уровень госдолга возрастет до 59% от ВВП по сравнению с 51% в 2019 году.

Читайте по теме: Кернес проверяет Зеленского на дееспособность

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