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Автор Любовь Степушова

Кернес проверяет Зеленского на дееспособность

Мир » Бывший СССР » Украина

Не все бывшие союзные республики пройдут проверку на дееспособность в условиях борьбы с COVID19. Об этом говорит конфликт между мэром Харькова Геннадием Кернесом и центральной властью Украины.

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Зеленский подкармливает "вирус ненависти"

Украина понадеялась, что, став русофобским государством, она пойдет по пути Польши.

Но карантинный изоляционизмом обнулил все европейские связи, и выяснилось, что Украине теперь некуда идти и не с чем выходить из кризиса.

Некогда цветущая республика с гармонически развитой экономикой, где высокоразвитая промышленность сочеталась с эффективным сельским хозяйствам, прекрасной демографией и высоким уровнем жизни, сейчас находится на грани коллапса.

Прежде всего из-за того, что действия Владимира Зеленского крайне непопулярны, и, особенно, в крупных городах на востоке.

Украинский политик Анна Герман считает, что Харьков может выйти из-под власти Киева, что "разделит Украину". Герман предупредила об опасности "вируса ненависти", который может привести к тому, что страна "погибнет как государство". Об этом она заявила в эфире программы "Прайм" на телеканале "112 Украина".

"Карантин еще не изменил нашей жизни, он еще ее изменит, он изменит страну, он изменит мир", — утверждает Герман.

За вызовом, брошенным Кернесом Владимиру Зеленскому, пристально наблюдают Одесса, Днепропетровск, Запорожье, Николаев.

Бунт Кернеса

16 марта Кернес в эфире телеканала "НАШ" Кернес заявил, что не будет из-за карантина закрывать в Харькове метро, потому что в этом вопросе слишком много неясного.

"Те льготники, которые были по показателям на гарантии государства. Государство от этого оттолкнулось, сбросило это на местные бюджеты и теперь говорит, чтобы мы закрывали все предприятия коммунальной формы собственности", — сказал Кернес.

Зеленский в ответ в эфире ток-шоу "Свобода слова" пригрозил ему уголовной ответственностью за неисполнение приказа о закрытии метро.

Кернес его все же закрыл, но затем сделал следующий выпад. В ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом он жестко высказался в адрес губернатора области Алексея Кучера.

раздавил бы его как клопа, если бы такой как он встретился бы в 90-е годы", — сказал мэр Харькова.

Кернес обвинил представителя Зеленского в том, что он бросил регион на произвол судьбы, тогда как он сам сумел привлечь средства местного бизнеса для обеспечения харьковчан медицинской помощью.

Что учитывает Кернес в противостоянии с Зеленским

Кернес учитывает, что:

  • популярность "Слуг народа" в Харькове катастрофически падает. Фракции пришлось сняться с довыборов в регионе из-за того, что, по опросам, ее рейтинги стремились к непроходному проценту.
  • он является одним из наиболее поддерживаемых в народе представителей региональных элит Украины, об этом говорит его настойчивое желание вернуть название центральному проспекту города имя Маршала Жукова.
  • заксобрание поддерживает мэра в его инициативах

Этот бунт происходит в преддверии местных выборов на всей Украине, проиграв которые, "Слуга народа" может окончательно рассыпаться, и тогда рухнет вся вертикаль власти. Последствия этого чрезвычайно опасны.

Он уважать себя заставил

Как сказал "Правде.Ру" украинский политолог, историк, член Гуманитарного совета при президенте Украины, председатель правления Института украинской политики и Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко, Кернес действительно влиятельный политик для Харькова, но "его заявления и действия направлены на то, чтобы показать Киеву, что не ставленники в виде "молодого мальчика без опыта (Кучер), а именно он будет хозяином города и, возможно, хозяином области".

"Он уважать себя заставил таким образом. В данной ситуации действия и заявление Кернеса носят не сепаратистский характер, а только характер борьбы за власть в регионе", — отметил Константин Бондаренко.

Де-факто Кернес — сепаратист

Политолог не думает, что речь в перспективе идет о развале страны.

"Если вести людей, то тут вопрос — куда вести. Кернес понимает, что, например, создание какой-нибудь Харьковской народной республики, другие сепаратистские действия — это тупиковый путь, путь в никуда, нет, он просто принуждает Зеленского к дружбе".

Заметим, однако, что принуждать президента к чему-либо, это конечно, не сепаратизм де-юре, но сепаратизм де-факто, так как, когда в стране нет вертикали власти, в ней идут дезинтеграционные процессы и, особенно, в трудные времена.

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Темы харьков украина коронавирус геннадий кернес владимир зеленсктий константин бондаренко
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