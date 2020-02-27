Депутат Рады: соросятам в правительстве коронавирус на руку

События на Украине, вызванные истерией по поводу коронавируса, спровоцированы правительством страны.

Так считает журналист и блогер, а по совместительству депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который мнения своего и не скрывает.

Вот, что рассказал он журналисту ИА "Русская весна".

"Руководству страны, посаженному "соросятами", проще всего отвлечь народ от провальной экономики, которая раз за разом пробивает новое дноВсё-таки готовится масштабная распродажа земли, а украинцы от этого момента, мягко говоря, не в восторге".

Но "задачку решать" надо

И вот тут-то, по словам Дубинского, эпидемия — точнее, ее последствия — "то, что доктор прописал".

"Я уверен, что правительство и, в частности, Гончарук именно этого и ждут, поскольку народ всем и каждому жалуется, что денег нет.Нечто подобное раньше проворачивала Тимошенко, когда пыталась панику раздувать по поводу свиного гриппа. Ей не удалось, а сейчас вполне может сработать: медицина — то развалена. Когда и где было, чтоб врачи ликовали, что никого лечить не придется?" — говорит депутат.

В качестве аргумента верности своей догадки Дубинский напоминает, что эвакуация украинцев из Китая