События на Украине, вызванные истерией по поводу коронавируса, спровоцированы правительством страны.
Так считает журналист и блогер, а по совместительству депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который мнения своего и не скрывает.
Вот, что рассказал он журналисту ИА "Русская весна".
"Руководству страны, посаженному "соросятами", проще всего отвлечь народ от провальной экономики, которая раз за разом пробивает новое дноВсё-таки готовится масштабная распродажа земли, а украинцы от этого момента, мягко говоря, не в восторге".
И вот тут-то, по словам Дубинского, эпидемия — точнее, ее последствия — "то, что доктор прописал".
"Я уверен, что правительство и, в частности, Гончарук именно этого и ждут, поскольку народ всем и каждому жалуется, что денег нет.Нечто подобное раньше проворачивала Тимошенко, когда пыталась панику раздувать по поводу свиного гриппа. Ей не удалось, а сейчас вполне может сработать: медицина — то развалена. Когда и где было, чтоб врачи ликовали, что никого лечить не придется?" — говорит депутат.
В качестве аргумента верности своей догадки Дубинский напоминает, что эвакуация украинцев из Китая
"растянулась на полтора месяца и была проведена аккурат в годовщину Майдана — все отвлеклись на идею "сжечь и не пустить заразу" и никто не вспомнил про то, что расследование убийств за 6 лет так и не продвинулось ни на шаг".
Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.