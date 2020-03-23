Финансовой помощи на фоне ситуации с коронавирусом запросила Украина у Международного валютного фонда. Переговоры прошли по телефону.
В беседе участвовал президент Владимир Зеленский и директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
"Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировой пандемией", — сообщается на сайте главы Украины.
Украинский лидер подчеркнул, что в нынешней ситуации медлить нельзя. Только так можно минимизировать "негативное влияние пандемии".
Ранее сообщалось, что Харьков вызывает опасение у украинских властей. По мнению экспертов, регион может выйти из-под власти Киева.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.