Украина попросила помощи у МВФ

Финансовой помощи на фоне ситуации с коронавирусом запросила Украина у Международного валютного фонда. Переговоры прошли по телефону.

В беседе участвовал президент Владимир Зеленский и директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

"Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировой пандемией", — сообщается на сайте главы Украины.

Украинский лидер подчеркнул, что в нынешней ситуации медлить нельзя. Только так можно минимизировать "негативное влияние пандемии".

Ранее сообщалось, что Харьков вызывает опасение у украинских властей. По мнению экспертов, регион может выйти из-под власти Киева.