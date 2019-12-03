Прибалтика в ожидании нападения. Когда надоест?

Надоест ли когда-нибудь маленьким, но гордым прибалтийским республикам ждать каждый день нападения России? Почему и как именно от них же исходит ненависть и агрессия? Почему им не дает покоя слава Моськи? Почему изменникам свойственно облаивать бывших хозяев и все, что с ними связано? Как это происходит с украинцами?



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Юрием Зининым

На эти вопросы главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой ответил старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО, кандидат исторических наук Юрий Зинин.

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НАТО — Турция: кто кому больше нужен

— Юрий Николаевич, из Польши и прибалтийских республик уже много лет постоянно звучат заявления о растущей угрозе от России. Они со времени, как только стали независимыми, все ждут не дождутся, что мы готовы напасть уже чуть ли не завтра. Они постоянно просят защиты у США, готовы вкладываться в эту защиту, просят, чтобы пришли войска НАТО, и это для них будет как бы некая гарантия. Недавно опять они говорили о нашей агрессивности, о реальной угрозе нападения России прямо сейчас. И одновременно Эстония снова заявила об оккупации своих территорий. Они сами верят в это или это политические сказки?

— У меня такое впечатление складывается, что эти страны, небольшие по своим территориям, населению, после 91-го года оказались в центре внимания, их как-то приласкали, они вошли в западные структуры и прочее. Они, видимо, все-таки не очень уверены в своем национальном развитии, потому что такие страны должны быть очень сильно интегрированы в различные системы.

Им крайне важен общий рынок, должны быть переплетения, связи и все остальное. И мне кажется, что там тоже многие уже видят, что Россия, в общем-то, становится мощной, развивается и с таким большим ближайшим соседом сотрудничать — самое естественное, нежели смотреть на дядюшку, который где-то очень далеко.

Но есть люди, которые пришли к власти еще 20 лет тому назад с этой антироссийской истерикой, они уже стареют и должны бы уходить, но они постоянно цепляются за власть. Поэтому им надо постоянно обосновывать свою независимость, свою гордость, свою правоту, свою значимость и т. д.

Значит, нужно найти или придумать у соседа какой-то изъян или какую-то угрозу, чтобы все это состояние поддерживать. Им все время нужно подпевать, потому что, конечно, идет какая-то помощь, сотрудничество. Им нужно все это отыгрывать, отрабатывать. Это, можно сказать, естественный процесс в международных отношениях со стороны мелких стран.

Они еще недавно наши были, мы ездили туда, это было общее пространство. Кому-то там кажется это унизительным. Какой-то период должен пройти. Когда-то Австралия, Новая Зеландия, США были колониями Великобритании. Потом они освободились. Была война и т. д. Сейчас они нормально сотрудничают.

А здесь еще есть такое, что люди, которые делали карьеру при нашей советской власти, теперь хотят показать себя святее Папы в отношении всего советского и российского. Посмотрите сколько бывших чиновников и партработников там стали ярыми русофобами. Президент Литвы — яркий пример. Они доказывают свою обоснованность, конечно.

— Действительно, давно известно, что самые благочестивые матроны — это бывшие проститутки…

— Придут новые поколения, у них уже не будет такого ощущения. Я думаю, они будут относиться хотя бы уже не враждебно к нам, а равнодушно. И тогда можно будет нормально с ними общаться. По-моему, и на Украине это уже проходит. А началась такая вакханалия, опять же, потому, что многие люди, выросшие и сделавшие свою карьеру в прошлое время, переметнулись. Им надо как-то очиститься от этого прошлого.

— На Украине все-таки другая история. Потому что в Прибалтике у населения есть бытовая русофобия, а на Украине и сейчас люди в основном пророссийские, но власть захватили прозападные силы. И все время власть очень жестко подавляет любые пророссийские проявления. Хотя сейчас уже, конечно, выросло другое поколение.

— Я думаю, чем больше Россия будет открытым обществом, чем больше она будет нормальным государством, которое открывает двери для любого человека, который хочет приехать, поработать и прочее, тем больше будет этот искусственный навязанный страх уходить. У меня много приятелей-украинцев, которые давно здесь живут и работают.

Они поражаются тому, что когда общаются со своими ближайшими родственниками, эти люди через какое сито, через какие очки, совершенно искажающие, видят ситуацию в России. И они даже не верят своим родственникам, которые из Москвы им говорят, что и как здесь. А когда они приезжают и обнаруживается, что нет здесь никакой вражды, никакого заговора тем более, они даже очень сильно разочаровываются, у них ломка сознания происходит.

— У тех, которые работали здесь и на выходные или в отпуск ездили к себе на Украину, действительно прямо был вынос мозга, потому что они здесь слушают одни передачи, приезжают туда и там все наоборот.

— Да, действительно, это все есть и это очень серьезно. Поскольку там постоянно эта антироссийская пропаганда долбит с утра до вечера, конечно, все это не может не воздействовать на человека. И трудно справиться с этим. Несмотря на это там все еще есть много трезвомыслящих людей. Просто они же не могут идти против власти. Это крайне опасно.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев