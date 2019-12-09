Гибридная война: фейки разоблачены, осадочек остался

Повредили ли репутации России снимки военных людей, говорящих по-русски, которые убили, а затем четвертовали сирийца? Насколько это реально? Что такое "Белые каски"? Кому не дают покоя их черные лавры или большие деньги, выделяемые на такие провокации? Как, почему и зачем делаются такие ролики? Что сейчас происходит в Сирии?



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Юрием Зининым

На эти вопросы главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой ответил старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО, кандидат исторических наук Юрий Зинин.

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— Юрий Николаевич, пресс-секретарь президента комментировал опубликованное в СМИ видео зверского убийства сирийца. Там его сначала избивают, потом убивают и расчленяют люди в военной форме, говорящие по-русски. Дмитрий Песков сказал, что, по всей видимости, это видео не имеет отношения к военной операции в Сирии, мы отвечаем только за те войска, которыми руководит Верховный главнокомандующий, и это видео не несет имиджевых рисков для Российской Федерации.

Конечно, фейков сейчас запускается очень много, в том числе таких постановочных роликов. Достаточно вспомнить печально знаменитые этим "Белые каски".

— Да, конечно, такого стало очень много. Но лично я, например, воспринимаю это очень близко. Погоня за информационным эффектом всегда была сильная, а особенно сейчас это уже перешло все разумные пределы и постоянно используется для всяческих провокаций.

Сейчас, кто первый скажет, тот, в общем-то, и завоюет первое впечатление во всех уголках мира. А тот, кто потом будет отговариваться, защищаться и опровергать, все равно будет оставаться в такой роли. Конечно, этот момент очень важный, я считаю. И не зря идут на такие разного рода сценарии, провокации.

Эти "Белые каски", конечно, вообще совершенно уникальное явление, которого никогда раньше не было. Оно только с 13-го года существует. Но уже все приложили руку к ним.

— А чьи они, кстати? Кто их финансирует?

— Формально "Белые каски" создавались, во-первых, на территориях, не подвластных никакому правительству, где фактически не было власти. Там финансировали их и турки очень сильно, и западные всевозможные службы, и прочие. Есть и официальная статистика, цифры приводились, на "Белые каски" миллионы долларов шли.

Даже и один миллион долларов для людей, которые жили в условиях войны, — это очень много. Конечно, они там носили роскошную форму и все остальное. Вообще, "Белые каски" — это не официальное название. Они называли свою организацию "Гражданская оборона", чтобы показать, что у них как бы своя оборона Сирии. А западные средства массовой информации назвали ее "Белые каски". Вот так и пошло, под этим названием они и стали всем известны.

На самом деле формально это была как бы гражданская оборона оппозиции, она оборонялась от режима "кровожадного Асада", как они говорили, от "страшных преступлений" официальной власти. Вот они и создавали эти ролики, и показывали всем якобы убийства, использование химоружия, умирающих детей и т. д.

По их словам выходило, что просто вся авиация Сирии, а потом и России занималась исключительно уничтожением госпиталей, больниц и школ. Конечно, ничего такого не было, и никакого мирного населения наша авиация не бомбила. Но по их подаче все представлялось в таком свете. У них и была изначально такая задача, они пытались создать такое представление. Ведь это один из видов гибридной войны…

— Вообще то, что где-то там сейчас человека расчленили, это вообще как-то не в наших традициях.

— Ну конечно.

— Только показали, что люди говорят явно по-русски.

— Ну что такое "говорят по-русски"? Они могли пустить пленку, могли совместить и много еще чего сделать. Это вообще не проблема, мне кажется, это любой студент может сделать сейчас на компьютере. Можно сделать запись с любым русским текстом и голосом любого конкретного человека. А вот проверить по акценту, по фразам, по всякому соотношению, это уже специалистов задача.

— Указывается, что это могли быть частные военные компании, которые там якобы присутствуют. Там вообще есть частные военные компании? Кто-то говорит, что есть, и вроде как их признают и чуть ли не награждают.

— Вообще, официального не было никакого подтверждения, но постоянно эта тема будируется. То одна газета, то другая, то ссылка на одного, то на другого, на какого-то Андрея, на Ивана, и так вот все идет… Но такого убедительного общего представления и подтверждения до сих пор не было. И я не знаю, кто там может быть.

Единственное, кто там, кроме представителей наших вооруженных сил, может быть, — это те, кто нелегально туда поехал воевать на стороне мятежников. Такие факты известны. Они по разным причинам из мусульманских регионов были каким-то образом завлечены туда, поехали либо поддержать своих братьев по вере, либо чтобы себя поддержать материально. Такие есть случаи. И женщины такие из России и с территории бывшего СССР там есть.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев