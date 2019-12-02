НАТО - Турция: кто кому больше нужен

Зачем США призвали Турцию уничтожить купленные за 1,5 миллиарда долларов ЗРК С-400? На этот вопросы главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой ответил старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО, кандидат исторических наук Юрий Зинин.



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Юрием Зининым

— Юрий Николаевич, США призвали Турцию уничтожить российские ЗРК С-400. Пригрозили санкциями, если они этого не сделают. Также США уговаривают страны Евразии не покупать русские Су-35 и тоже угрожают санкциями. Они вообще очень активно работают со всеми нашими партнерами, кто у нас покупает какое-то оружие. Конечно, понятно, что американцы будут этому противиться. Но Турция все-таки приняла решение и купила этот очень дорогостоящий комплекс. Турки понимали, что они делают, что последует такое недовольство?

— Конечно.

— Тогда насколько вообще уместны такие призывы? И есть ли хоть малейший шанс, что Турция как-то откликнется на американскую истерику?

— Мне кажется, что это все-таки последствия такого периода, когда после окончания холодной войны Соединенные Штаты почувствовали себя в выигрышном положении, триумфатором, как говорится, и списали полностью всех остальных своих соперников, в том числе и Россию, с международной арены, в том числе и в таких областях, как производство оружия и другие высокие технологии.

Однако оказалось, что наш потенциал, наши возможности велики, они сохранились, и страна продолжает развиваться, она идет в ногу с прогрессом в этой области. И то, что наше оружие продолжали и продолжают покупать, в том числе даже и Турция, которая является членом НАТО, говорит об этом. И турки просто так деньги не будут бросать. Значит, это их устраивает по разным причинам.

Я вижу в этом только желание Соединенных Штатов действовать в своих интересах. Во-первых, они реально боятся, конечно, потерять заказчиков. Во-вторых, Трамп же постоянно обещает, что Соединенные Штаты будут развиваться, все будет производиться на их территории, что они освобождаются от иммигрантов и прочее, прочее. Значит, им нужны заказы.

Такое решение Турции, тем более члена НАТО, конечно, обескураживает Соединенные Штаты. При той завязке, которую имеет Турция на США, являясь членом НАТО с 52-го года, она вооружена оружием западного производства. И тем не менее Турция как страна независимая решает приобрести это оружие. Это в определенной степени серьезный поступок.

— Он логичный или странный? Или это просто упрямство Эрдогана? Почему страна — член НАТО покупает наш комплекс?

— Я думаю, что это логичное явление, потому что Турция является довольно крупной державой Ближнего и Среднего Востока, она укрепляется. Она страна с 90-миллионным населением, с крупным потенциалом, и ей становится тесно в рамках НАТО. Кроме того, турки, видимо, имеют определенный взгляд еще и экономический.

Они сравнивали американские и наши системы, какой-то у них выигрыш здесь есть, я так полагаю, определенный выигрыш есть по ценам. А главное — наши системы ПВО довольно хорошо себя показывают. И турки, по мере укрепления своих позиций в регионе, вполне логично обращаются к России. И я считаю, что это в общем и целом говорит о ее настоящей независимости и действительном желании ее отстаивать.

— О чем говорят эти призывы и угрозы американцев? Ведь комплекс стоит полтора миллиарда долларов. Турки потратили такие деньги, а теперь американцы думают, что после их угроз турки это выкинут в утиль? Зачем выдвигать требования, которые явно не будут выполнены?

— Я думаю, что это делается еще и на весь остальной мир, чтобы другие страны не потянулись, во-первых. Во-вторых, попытка шантажировать. Может быть, турки все-таки испугаются сложностей, которые им будут устраивать американцы. Помните, Трамп обещал несколько раз разорить, пустить Турцию по миру…

— Трамп же обещал Северную Корею вообще сравнять с землей.

— Специалисты-аналитики говорят, что неизвестно, кто больше заинтересован в НАТО. Может быть, Запад больше заинтересован, чтобы Турция оставалась членом НАТО. Эти отношения для них очень чувствительны.

— Запад, как минимум, не заинтересован в том, чтобы страны выходили из НАТО.

— Конечно, особенно США.

— А вообще, может ли Турция в принципе выйти из НАТО?

— Вообще, я смотрю за политикой Турции, она всегда была одним из первых членов НАТО. Она вообще единственная из мусульманских стран в НАТО. И она всегда исправно исполняла все указания, получала оружие, американскую помощь и все остальное. Но, с другой стороны, это было в условиях, когда противостояние было на самом деле.

Всех пугали Советским Союзом. А у Турции СССР на самом деле требовал после Второй мировой войны определенные уступки по проливам. Это как раз и напугало Турцию, и она обратилась к защите НАТО. Сейчас нет противостоящего второго блока. Поэтому турки, естественно, прагматично рассуждают: почему они должны по-прежнему быть в этой колеснице, если нет этой угрозы?

Если ушел Варшавский договор, то НАТО тоже должно либо реконструироваться, либо уйти. А они постоянно заявляют, что нет, должен существовать. И даже больше того, ведь число членов НАТО после окончания холодной войны, ухода Советского Союза, увеличилось почти в два раза. Почему они это делают?

Значит, им нужно постоянно иметь какую-то угрозу. Значит, есть какая-то стратегическая мысль — поддерживать свой военный потенциал, накачивать своих союзников, оружием снабжать, иметь базы. Тут много разных факторов. Турки же смотрят на мир вполне реально. Наши отношения с Турцией в гражданских областях заметно развиваются. Посмотрите, торговый обмен очень большой, газовые поставки, нефтяные поставки, огромные капиталовложения, строительство… Почему Турция должна себя постоянно в такой же позиции держать, как будто сейчас время периода холодной войны? Они, естественно, идут дальше.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев