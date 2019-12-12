Сирия уже давно живет мирно

Что сейчас происходит в Сирии? И как, почему началась война? Как Запад врал напропалую — пример от первого лица. Что дальше? Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО Юрий Зинин.



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Юрием Зининым

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— Юрий Николаевич, вы видите какое-то решение сирийской проблемы? Как можно приблизить окончательное завершение этой войны, чтобы все-таки в Сирии как-то решили главные проблемы, чтобы люди могли вернуться и жить спокойно?

— Конечно, сейчас там уже есть проблески этого — и значительные. По сути сейчас нет регулярных военных действий, слава Богу. В общем и целом действительно 90 процентов территории уже вернулось под власть законной администрации. Другое дело, что сейчас возникают проблемы восстановления, проблемы возвращения беженцев. Конечно, все это понятно, и этим надо заниматься.

Недавно у нас была одна конференция по Сирии, были наши востоковеды, которые только-только вернулись из Сирии, и в принципе они интересную информацию донесли, что в Сирии самой есть довольно немалое число людей с деньгами, предприниматели. У них есть деньги. Особенно потому, что туда вернулось много сирийцев-предпринимателей из-за рубежа. Они довольно активно начинают возвращаться и восстанавливать страну.

Причем правительство все им отдает по самым низким расценкам, старается облегчить им возвращение в жизнь и работу на родине. И есть какие-то признаки, что многие люди действительно хотят завести там дело, заработать. Это все частный сектор делает вместе с государством, при его активной поддержке. Есть уже и инвестиции.

Люди всегда хотят заработать, и заработать сейчас они там могут, потому что именно сейчас там надо все восстанавливать. Если они укрепятся, встанут на ноги, то они и дальше пойдут. Сейчас главная, очень большая проблема там — это проблема остатков мин, бомб и прочего опасного наследства войны. Это, конечно, остается сложной проблемой.

Наши саперы помогали им очищать территории, потом перешли на обучение местных кадров и сейчас этим занимаются. Сейчас практически уже местные саперы начинают там все делать, потому что нашими силами всю Сирию не обыщешь. Конечно, это должны делать сами сирийцы. И они сейчас занимаются очисткой. Так что мирная жизнь там налаживается, но все сразу никогда не бывает.

— Но все-таки в Сирии еще есть регионы, где идут военные действия, и там опасно. В целом в Сирии спокойно, в Дамаске вообще театры давно работают.

— Да, и Дамаск, и Алеппо, там все хорошо уже давно. Когда я там был в 13-м году, уже даже в то время никаких признаков войны не было. Причем самое интересное, что когда мы сидели на крыше нашей гостиницы, в это время какой-то корреспондент передавал, что в центре города якобы идут бои… Мне звонит один приятель из Москвы, говорит: "Прокомментируй быстро, что в Дамаске сейчас происходит..."

А Дамаск в это время был забит автомобильными пробками, потому что как раз обеденное время началось. Какие там бои?!… Там люди просто не могут из-за обилия машин домой вернуться пообедать, потому что везде пробки, почти весь Дамаск в пробках. А кто-то там дал дезинформацию, что идут чуть ли не в самом центре столицы сражения.

Я ему и говорю: просто люди стоят в пробках, и водители ругаются друг на друга, не могут разъехаться. Только такие бои. Вот такая ситуация была. Так что все это было сильно преувеличено, много всего было нагромождено. И вообще, конечно, нужно отходить от этого стереотипа, что все они злобные, злые люди и прочее. Именно это давно пытается навязать западная пропаганда.

В принципе, в Сирии на протяжении долгого времени, когда режим существовал, не было никаких острых разногласий и тем более столкновений. Все это замутил Запад, США. Они поддерживали самую оголтелую непримиримую оппозицию и самых отпетых радикалов, сами раздули все эти скандалы, обострили противоречия.

А когда получилось начать всю эту военную историю, туда с их же помощью прибыли люди, совершенно чужие, и эти иммигранты, которые по разным причинам бежали оттуда. Поэтому еще и затянулся этот военный конфликт. Ранее ведь довольно много людей из интеллигенции, не согласных с властью, бежали или уехали оттуда.

Они потом пытались вернуться под предлогом необходимости освобождения Сирии от якобы кровавого режима. Они и подняли эту идею освобождения, борьбы и прочее. А на самом деле именно с их помощью война началась, и они потом в этом кровопускании самое активное участие и принимали.

Они сами, конечно, больше на пропагандистском фронте действовали. А другие руководили или контролировали все эти воинские отряды террористов, якобы повстанцев. Кто-то сам по себе действовал. Но все это складывалось в такую общую картину. Поэтому и возник такой хаос в Сирии. Но, слава Богу, сейчас уже все нормализуется. Сирия снова живет достаточно мирно, восстанавливается и снова развивается.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев