Почему миграции не видно ни конца, ни края? Отличаемся ли мы в этом отношении от Европы? Чем?… Что делать с пьяными за рулем? Да и что значит пьяный? Как с этим в других странах? Больше ли случается ДТП там, где разрешен стакан вина? Как определить степень допустимого?
Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО Юрий Зинин.
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— Юрий Николаевич, в Европе продолжается и даже усиливается миграционный кризис. На ваш взгляд, нам это тоже грозит? Или у нас несколько по-другому?
— У нас все-таки немного по-другому. Мы долго жили в одном государстве. И есть еще один момент для позитива. У наших республик при разрыве практически не было конфликтов. Только отдельные очаги, но это везде есть. Мы разошлись со среднеазиатскими республиками мирным путем. И с кавказскими в общем и целом, кроме Грузии.
— С Грузией сначала тоже никаких проблем не было.
— Ну да, это у них уже потом разногласия с Абхазией и Южной Осетией начались… Здесь, конечно, есть такой немаловажный фактор, что во многих (практически всех) странах были конфликты при разделении, объявлении независимости бывших колоний. Когда Алжир с Францией разошлись, там вообще была восьмилетняя война. Где-то два миллиона человек было убито.
Еще там была очень большая прослойка европейцев, которые бежали из этих стран и лишились всего. В других странах тоже были похожие истории. И, конечно, остались очень сильные занозы. Понятно, что были теракты на этой почве во Франции. Они, конечно, создавали и создают очень большой внутренний очаг напряженности. Слава Богу, у нас все-таки не было такого.
— Но у нас хватило своих бед.
— Я не хочу, конечно, упрощать ситуацию, но в принципе не было такого совсем уж страшного у нас. Я очень много ездил в советское время по союзным республикам. В Узбекистане, Таджикистане довольно высокий сельскохозяйственный уровень уже был, вообще колоссальный в то время. Хлопок — это была основа всего. Там были налаженные, вполне современные хозяйства, машины и все остальное.
Там не было какого-то острого дефицита. Почему потом многие бежали и сейчас едут к нам на работу? Потому что там разрушены все эти хозяйства сейчас, поэтому не стало работы. А до этого там люди поколениями жили, они не испытывали такого дискомфорта. Они говорили на родном языке, у них были своя культура, школы… Все у них было.
У них не было ощущения, что они под гнетом находятся. Его и не было, наоборот. У нас же не было каких-то конфликтов с этими национальными республиками, правильно? Поэтому у нас все-таки в проблеме иммиграции нет такого настораживающего компонента, острых разногласий и неприятия. Но история постоянно начинает повторяться. И все это настораживает.
— Юрий Николаевич, недавно вся страна недоумевала и обсуждала новую медицинскую справку для водителей. Теперь, чтобы ее выдать, будут проводить какие-то сложные исследования на определение хронического алкоголизма, в результате чего стоимость справки вырастет до пяти, а то и до семи-девяти тысяч рублей. Даже президенту пришлось это комментировать. И сразу же была уволена директор Института Сербского, которая эту справку утвердила. Как вы оцениваете это событие? Вроде бы как проблема решена — такую справку требовать не будут. Но получается, что хронические алкоголики могут выдохнуть.
— Иногда рвение людей на службе может принести определенные потери, нанести ущерб многим людям нашей огромной страны и самой стране.
— Вы сами автомобилист?
— Да. И мне пришлось ездить не только по нашим дорогам. Я работал во многих ближневосточных странах, наблюдал, как там ездят, как там готовят и прочее. В какой-то мере я столкнулся с французской системой, потому что мне пришлось пересдавать экзамены на права, советские права не признавались за рубежом.
И я сдавал экзамен в одной местной школе в Алжире. А там сильное очень влияние Франции во всех областях культуры, быта и всего остального. Понятно, что я сдавал на французском, рассказывал правила и т. д. Но там все очень просто, поставлено все на сугубо практичную основу.
Люди во Франции и в других средиземноморских странах, как правило, обедают с вином. Это обычная практика. И садятся за руль. Вопрос только в том, сколько ты выпил. Там говорится, что не больше стакана такого-то вина.
Для меня было удивительно, как это так, как они могут это контролировать? Оказывается, человек может сам себя контролировать и, как это делать, описано в правилах. Во французской системе это так. И несмотря на то, что почти все там садятся за руль после стакана вина, какого-то обилия наездов и столкновений я там не наблюдал. И в общем-то, по статистике, вроде бы у нас количество ДТП довольно значительнее, хотя употребление строго запрещено.
Правда я слышал выступления наших комментаторов, что сегодня у нас количество ДТП меньше, чем на Западе. Хотя там скорость обычно бывает разрешена большая. В общем, думаю, что прежде всего нужно говорить о культуре вождения. А если человека постоянно держать на коротком поводке, запугивать, то вряд ли это приведет к хорошему результату.
— В предполагаемой системе имелось в виду, что этот анализ должен выявлять и отсеивать хронических алкоголиков. Просто их все-таки не так много за рулем.
— Но такой человек может перед анализом сделать перерыв, и это уже не проявится. Так что этот момент тоже очень спорный. А другой вопрос, что в конечном счете, наверно, должен будет нести ответственность тот человек, который что-то совершил. А заранее все предусмотреть все равно невозможно, сколько бы справок ни вводили.
Беседовала Инна Новикова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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