С чего начался и почему до сих пор не разрешим конфликт евреев с палестинцами и всем арабским миром? Детали, особенности, зарисовки…
Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО Юрий Зинин, который лично был свидетелем этих событий.
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Израиль и Палестина — история конфликта с библейских времен
— Юрий Николаевич, почему в ООН территорию между арабами и евреями так странно и неравномерно поделили? Там же Палестинская автономия какими-то кусками нарезана, некоторые части этой территории как бы внутри другого государства.
— Да, там разная конфигурация. Она не такая простая, потому что там где-то города заселены преимущественно евреями, где-то — их меньше. Арабов больше в сельской местности. Евреев при этой резолюции ООН там было всего полмиллиона, а арабов было миллион триста тысяч в Палестине.
Но арабы в то время это решение не признали. Они сказали: "Кто это такие? Они вообще только приехали". "Вас здесь не стояло", как говорится. Мол, мы только на всю Палестину согласны, а они пускай уйдут или живут здесь, но не будет у них никакого государства.
Именно поэтому и началась война. Сами палестинцы, их братья в соседних странах, весь арабский мир не признали резолюцию ООН. И в этой войне Израиль победил. Он победил и провозгласил в мае 1948 года, когда англичане ушли окончательно, государство Израиль.
Но проблема не только в этом. Там много разногласий. Возникла большая проблема беженцев, потому что когда началась война, очень много арабов убежали с этих территорий. Поэтому именно беженцы до сих пор и составляют эту самую взрывоопасную часть. В Газе где-то две трети населения — потомки беженцев. На Западном берегу — где-то 40 процентов.
Арабы жили вместе с евреями, но когда евреи провозгласили государство, арабы отказались и потом были вынуждены уйти оттуда. Евреи захватили свою территорию, а арабы, которые были на этой территории, бежали и превратились в беженцев. И эти беженцы в четвертом уже поколении до сих пор говорят: "Мы вот там жили, верните нам нашу землю". Вот так с тех пор идет.
— На самом деле, это далеко не единичная история. Примерно то же совсем недавно случилось и в Косове.
— Здесь, конечно, у арабов какой был резон. Они говорят: "Мы живем здесь испокон веков. Да, понятно, что тут есть и еврейские ценности, еврейские храмы и все остальное, пускай евреи приезжают — и все. Но они же становятся хозяевами, вытесняют нас".
Тем более с момента VII века арабы правили во всей этой огромной территории. Везде было арабское правление. Хотя в каждой стране были большие еврейские колонии. В Марокко их очень много было, в Египте, в Сирии, в Тунисе. До сих пор, кстати, есть.
— Но из Египта выгнали же евреев.
— Да, когда началась война, евреи уехали, конечно. В Ираке было почти 200 тысяч евреев. Сейчас стало намного меньше. Когда я в Ираке работал, там были целые еврейские кварталы. Они жили там своей общиной. И, конечно, многие евреи вынуждены были уехать из мусульманских стран.
В этих странах появились палестинские беженцы, в основном в Египте, в Сирии. Естественно, арабы сразу увидели, что евреи выгоняют их братьев. Значит, теперь можно этих евреев выгнать: "Мы тоже с ними поступим так, как поступили с нашими братьями в Палестине". Вот отсюда и начался арабо-израильский конфликт, такой сильный и долгий. Ведь окружающие арабские страны очень близки с палестинцами.
— Но евреи и арабы во многом очень похожи. Если сравнить кухню Израиля и Иордании, она почти одинаковая. Они про хумус постоянно выясняют — еврейский он или арабский, каждый считает, что их.
— Похожи, потому что израильтяне, которые приехали, в большой степени унаследовали именно арабскую кухню. Эти хумусы и муссы — все это арабская кухня. И очень много других блюд в Израиле — это все настоящая египетская, сирийская, ливанская кухня. Евреи, конечно, привезли с собой кухню и европейскую, и русскую.
Борщ они туда привезли, они даже выпускали "Казбек", только в маленьких коробочках по десять штук. И по-еврейски на упаковке было написано: "Казбек" такого-то года. Я уже не говорю, что они там ввели в обиход селедку, воблу, клюкву. Этого же всего не было никогда раньше у евреев, которые до этого жили в Израиле, до большого русского приезда.
— Черный хлеб, огурцы еще...
— Да, черный хлеб, сардельки, сосиски стали делать. Хотя это противоречит иудейским законам. У них там даже столкновения из-за этого были, потому что они стали все производить со свининой.
— Вообще все-таки неприятно, когда на остановках везде израильские солдаты с автоматами. И палестинцы, конечно, сильно ощущают оккупацию. Палестина огорожена чуть ли не колючей проволокой.
— Это, конечно, очаг ненависти и злобы. Он так и остается, ведь люди лишились родных земель и домов. И они фактически оказались никому не нужными, неприютными.
Международные организации, понятно, помогают, но все равно в этих лагерях тяжелая ситуация. Хотя в конечном счете палестинцы пошли на переговоры. Они же признали фактически Израиль и получили свою Палестинскую национальную администрацию. Но вопросы границ, вопросы беженцев застопорились. И эти проблемы никак не могут решиться.
Беседовала Инна Новикова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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