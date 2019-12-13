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Автор Инна Новикова

Израиль и Палестина - история конфликта с библейских времен

Мир » Азия » Ближний Восток

Израиль и Палестина — история конфликта, который начался в конце ХIX века. А если копнуть в далекое прошлое, то он продолжается еще с библейских времен. Почему ему не видно конца? Почему ООН разделила евреев и арабов на два государства, но мира так и не наступило? Возможно ли хотя бы стабильное перемирие?


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Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО Юрий Зинин.

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— Юрий Николаевич, что вы думаете по поводу взаимоотношений Израиля с Палестиной и арабским миром в целом? Может ли там все-таки наступить мир или хотя бы устойчивое перемирие? Проблемы там, конечно, очень давние и глубокие. Но ведь всем будет лучше, если их решать путем переговоров, а не войны.

— Кстати говоря, 29 ноября исполнилось ровно 72 года с момента принятия всем известной резолюции Генеральной Ассамблеи о создании двух государств — арабского и еврейского. И вот как раз эта резолюция и положила начало всем последующим событиям. Конечно, она была необходима поскольку отношения там были настолько острые, что нельзя было не реагировать. Это же началось не в 45-46-м году, а с начала момента возвращения евреев со всего мира на территорию Палестины, которая в то время была практически полностью арабской.

— Так этот момент лет сто или больше уже как настал. Там Рокфеллеры и многие другие богатые евреи скупали землю еще чуть ли не в XIX веке.

— Такое было, да. Это движение сионизма, возвращение на родину своих предков, в землю обетованную, действительно возникло еще в XIX веке. Были такие активисты и в России, они были во Франции, Германии и по всему миру. Они частным путем выезжали и пытались там устроиться. Но тогда там правила Турция. И так просто трудно было там купить землю, потому что землю не мусульманам не продавали.

А вот когда англичане после Первой мировой войны взяли эту территорию под свой мандат, под временное управление, после того как разделились и рухнула Турецкая империя, покупка земли евреям стала доступна. Вообще все эти арабские земли были распределены среди победителей — Францией и Англией. А Россия отказалась.

— А Россия была победителем?

— Нет. Но России предлагали еще во время войны. Просто еще царская власть отказалась тогда от этих земель, чтобы не было лишних проблем. Ее интересовала проблема проливов, а арабские страны нет.

— Понятно, что ее Босфор очень интересовал.

— Да, Босфор. А Палестина отошла Великобритании. И они договорились с еврейскими кругами, что они будут пускать евреев свободно. И тогда они стали туда приезжать.

— Это же тоже земля — одна маленькая, тесненькая, но там два издавна враждующих народа — арабский народ Палестины и еврейский. Потом еврейский народ Палестины разъехался, остался только арабский.

— Да, почти две тысячи лет назад это было. Но там их святые места.

— Их же Моисей туда привел. А как там жил арабский народ все это время? Там уровень цивилизации был не ахти какой все эти две тысячи лет?

— По-разному. Там были и великие достижения, и Халифат там был, и крестоносцы завоевывали, потом мусульмане их прогнали…

— Иерусалим — это вообще великий священный город трех мировых религий — христианской, мусульманской и иудаистской.

— Да, но он с VII века находился под контролем арабов. С VII века, кстати, когда ислам появился, захвачена была территория и из Мекки и Медины начал распространяться, они образовали этот огромный Халифат. Иерусалим стал управляться халифами, как и управлялся все это время до уже практически современной исторической эпохи. Но они не препятствовали посещению этих мест другими. И поэтому там религиозные евреи были, они приезжали, некоторые оставались, все равно они тянулись к своим святыням, так же как и христиане, кстати.

— Но там же и мусульманские святыни, и они были в приоритете.

— Конечно же, и на этой почве постоянно возникали разногласия, которые выливались в конфликты. Поэтому и потом, когда англичане позволили, допустили сюда переселение, арабское население тоже протестовало. Они видели, что приезжает уже много людей с разных концов мира, из Европы, конечно, прежде всего, без приглашения. Естественно, арабы восставали.

И вот евреи уже стали активно все скупать. А когда они накупились, то и всю эту землю просто взяли и провозгласили, объявили своим Еврейским государством. Вот как получилось. Если бы они просто покупали, ну и ладно, а они уже стали и всякими силовыми методами действовать.

Арабы сопротивлялись, там были восстания, они своим запрещали продавать эту землю, устанавливали там свои жесткие законы. Но евреи все равно всяческими способами подкупали, деньги давали и землю покупали. Здесь были очень сильные конфликты и прочее, когда еще англичане правили.

И вот в 47-м году, когда дошло уже до физического столкновения арабов-палестинцев и евреев, из ООН туда всякие миссии ездили-ездили, пытались помирить, но ничего не получалось. Англичане должны были уже уйти, у них кончался мандат в 48-м году. А в это время там две нации, два народа уже вовсю воюют. И евреи провозгласили свой Ишув — так называемое Еврейское государство. Вот тогда ООН собралась и решила разделить. И они разделили эту землю, где были евреи и арабы, на два государства. Посчитали, что так будет лучше.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Израиль и Палестина - история конфликта с библейских времен
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