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Автор Любовь Степушова

Причастны ли США к военному перевороту в Боливии

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США  не нужен "раздрай" в соседних государствах, который создает условия для нелегальной миграции, считает эксперт Валерий Гарбузов.

Моралес ушел под давлением военных

Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье подал в отставку, чтобы, по его словам, прекратить насилие на улицах, начавшееся после протестов оппозиции по поводу "сфальсифицированных" итогов президентских выборов 20 октября. Победа над оппозиционером Карлосом Месой была отдана Моралесу с перевесом в один процент.

Решающим фактором для Моралеса стала "просьба" армейского руководства уйти в отставку. Это было сделано после заявления Организации американских государств (ОАГ) о "мошенничестве при подсчете голосов в первом туре выборов". "Я ухожу с поста президента, чтобы (Карлос) Меса и (Луис Фернандо) Камачо (оппозиционеры — ред.) не продолжали преследовать лидеров "Движения за социализм", — сказал Моралес по телевидению.

В социальных сетях пишут о беспорядках в Ла-Пасе и других городах, мэр столицы сообщил, что толпа сожгла 15 автобусов, по некоторым данным, пострадали дом бывшего президента, здания редакций оппозиционных Моралесу СМИ и недвижимость лидеров оппозиции.

Международная реакция на отставку Моралеса

Избранный президент Аргентины Альберто Фернандес назвал отставку Моралеса государственным переворотом. "В Боливии государственный переворот был осуществлен в результате насильственных совместных действий гражданских лиц, личного состава полиции и пассивности армии. Это переворот, совершенный против президента, который призвал к новому избирательному процессу", — пишет Фернандес в Twitter.

Президент Мексики пока ограничился характеристикой действий Моралеса как "ответственных" и предложил ему политическое убежище. Чилийское правительство заявило, что "обеспокоено" событиями в Боливии.

Кубинское правительство "решительно осудило государственный переворот в Боливии" и выразило "солидарность с президентом", — заявил в Twitter министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сказал, что Моралес "был вынужден уйти в отставку". "К сожалению, в Латинской Америке есть экономическая элита, которая не знает, как жить с демократией и социальной вовлеченностью в нее самых бедных", — добавил он. А вот президент Бразилии Жаир Болсонару в Twitter заявил, что отставка Моралеса произошла из-за "обвинений в мошенничестве", поэтому все получили "урок", что голоса на выборах "должны быть правильно подсчитаны".

Лидер боливийской оппозиции Луис Камачо сделал заявление, что есть ордер на арест президента, но полицейское руководство это опровергает.

США не нужна миграция из стран Латинской Америки

Как сказал "Правде.Ру" директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, события в Боливии закономерны, оппозиционные силы уже в течение длительного времени выступают против правительства, обвиняя его в том, что оно не решает накопившиеся социальные проблемы.

Эксперт отметил, что решающим шагом было выступление армии против Моралеса. По словам Валерия Гарбузова, континент сотрясает недовольство и левыми (Венесуэла, Никарагуа), и неолибералами (Эквадор, Чили), потому что ни те, ни другие не в состоянии разрешить сложные социальные проблемы.

Главная проблема Латинской Америки, по мнению Валерия Гарбузова, в том, что ее "кидает от радикальных левых — к радикальным правым", и у тех и других нет программы поэтапного реформирования экономики страны. В результате никто не может решить массу социальных проблем бедности, наркомании, преступности.

"Население хочет жить хорошо уже сейчас, а не через 10-20 лет. Поэтому, не видя  результатов, народ бунтует, и из-за этого страна идет в разнос. Они (латиноамериканцы) стремятся винить во всем, конечно, американцев, но США, под боком не нужен весь этот раздрай, который создает условия для нелегальной миграции", — сказал Валерий Гарбузов.

"Соединенным Штатам Америки важно, чтобы соседние страны представляли интерес для американских предпринимателей, для инвестиций. Пока что такого благоприятного расклада для американцев там нет", — отметил он.

Как полагает эксперт, ошибка правительства России в том, что оно вкладывает деньги в нестабильные страны, но являющиеся нашими политическими союзниками (Боливия всегда голосовала за российские инициативы в СБ ООН- ред.). Наши проекты по линии "Газпрома", "Росатома", Минобороны могут следующим правительством Боливии быть заморожены, предупредил Валерий Гарбузов.

Надо ли инвестировать в страны Латинской Америки

Заметим, что подобные разговоры  были после ухода президента Аргентины Кристины Киршнер из большой политики в 2015 году, однако, новый президент Маурисио Макри не отказался от сотрудничества с Россией, в декабре 2018 года Россия и Аргентина подписали стратегический документ в области мирного использования атомной энергии по итогам переговоров глав двух государств. Стороны обсудили вопрос сооружения на территории Аргентины атомной электростанции по российским технологиям, а затем плавучей АЭС. Тот же тренд продолжается и в сотрудничестве с Бразилией в рамках БРИКС после ухода правительства ПТ и прихода Болсонару. То есть если проекты с Россией выгодные, никакое правительство от них не откажется.

Если все же американцы постарались с "цветной революцией" в Боливии, то их не ждет спокойная жизнь,  ожидаем откат назад в левый радикализм из-за резкого ухудшения уровня жизни. Так произошло в Аргентине, так происходит в Эквадоре, так, без сомнения, будет и в Бразилии, и в Чили. А левые радикалы, как правило, не поддерживают на международной арене Вашингтон. 

Как разрешится кризис в Боливии?

Отставка в устной форме президента Боливии Эво Моралеса и всей вертикали исполнительной власти, а также спикеров палат сенаторов и депутатов, глав судебной власти породили неизвестность о конституционной преемственности, поэтому эксперты считают, что выход из кризиса может быть скорее политическим, чем конституциональным. То есть придется оппозиции вести диалог с Моралесом. 

Одна из трудностей заключается в том, что конституционный мандат депутатов и сенаторов заканчивается 21 января 2020 года, поэтому необходимо срочно провести выборы парламента, чтобы он назначил выборы президента в срок 90 дней со дня отставки. Но у партии Моралеса большинство в нынешнем парламенте, как будет после выборов — никто не знает. Не исключена передача власти военным для перехода к выборам, поскольку статья 244 Конституции и Закон о вооруженных силах устанавливают такие полномочия для сохранению стабильности государства.

Темы боливия эво моралес россия и боливия латинская америка
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