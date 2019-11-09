Президент Боливии заявил о попытке госпереворота в стране

Президент Боливии Эво Моралес призвал народ страны сплотиться, чтобы вместе противостоять угрозе госпереворота. В Боливии с 20 октября проходят масштабные акции протеста в трех крупнейших городах, к протестующим присоединились полицейские.

Недовольство граждан вызвал подсчет голосов на президентских выборах. Власти пообещали, что не будут вводить военных для подавления протестов. Высший избирательный суд Боливии констатировал победу Моралеса в первом туре, однако его оппонент Карлос Меса не признал результаты выборов. По мнению Моралеса, за организацией протестов стоит его противник.

Эво Моралес написал в Twitter, что группа агрессивно настроенных лиц покушается на конституционный порядок страны и пытается реализовать государственный переворот.