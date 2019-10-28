Аргентина: Ключ к триумфу Кристины Киршнер - выбор преемника

Президенты Мексики, Венесуэлы, Боливии — Лопес Обрадор, Николас Мадуро и Эво Моралес, соответственно, и экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва первыми направили Альберто Фернандесу поздравления с победой на президентских выборах в Аргентине.

Альберто Фернандес победил на выборах президента Аргентины в первом туре. Кандидат "Фронта всех" при явке 81% набрал в тандеме с вице-президентом Кристиной Фернандес де Киршнер, при подсчете 96,2% избирательных протоколов, 48,03% голосов. За действующего президента неолиберала Маурисио Макри ("Фронт за перемены") проголосовали 40,44% голосов, согласно данным Национальной избирательной комиссии.

По Конституции страны, президентом Аргентины становится тот, кто наберет в первом туре более 45% голосов.

"Мы станем Аргентиной, которую мы заслуживаем, мы собираемся восстановить страну, о которой мечтаем", — сказал избранный президент. "Благодарю вас за приверженность, которую вы проявили, чтобы построить более благоприятную для жизни человека Аргентину, которая защищает общественное здравоохранение, государственное образование, Аргентину, которая дает привилегии тем, кто производит, тем, кто работает", — сказал он избирателям после объявления результатов.

Фернандес добавил, что заводы снова будут работать, чтобы улучшить жизнь всех аргентинцев.

Маурисо Макри признал свое поражение и согласился сотрудничать в передаче власти. Его четырехлетнее правление не привело к благоприятным переменам, особенно на фоне популистских обещаний, например, о "нулевой бедности", которая только росла, особенно после проведения пенсионной реформы в 2017 году. Всего за два года более 10% населения Аргентины оказались за чертой бедности.

Все макроэкономические показатели (ВВП, инфляция, безработица, дефицит бюджета) страны только ухудшились за четыре года, страна залезла в долги к МВФ, увеличилась закредитованность населения. Курс песо подскочил с 46 до 55 за доллар только с августа текущего года, когда Макри проиграл промежуточные выборы.

Победе перонистов способствовало их объединение и выдвижение тандема — умеренного перониста, совсем не социалиста в экономике — Альберто Фернандеса и иконы перонизма — Кристины Фернандес де Киршнер. Против нее инициированы уголовные дела за коррупцию, но она — сенатор, и сенаторы проголосовали против снятия с нее статуса неприкосновенности.

Несомненно, принятие мер для выхода из экономического кризиса будет определять политику Фернандеса. Международная повестка дня тоже будет сложная на фоне пертурбаций, которые переживает регион. Это не только ситуация в Венесуэле, но и в Эквадоре, Чили, а теперь и Боливии, где оспаривается четвертая подряд победа Моралеса на президентских выборах.

Американцы будут смотреть, выйдет ли Аргентина из группы "Лимы", если выйдет, как обещал Фернандес, то реструктуризация долга МВФ будет под большим вопросом.

Экономические отношения с Россией, заложенные во времена правления Кристины Киршнер, при Макри оставались стабильными, считает генеральный координатор Аргентино-российской торговой палаты Матиас Гарсия Туньон, а вот соглашения Макри с ЕС и США не принесли больше инвестиций, сказал Туньон RT.

Аргентина обратилась к России с просьбой приобрести партию не менее 15 истребителей МиГ-29 , на что Москва ответила, отправив коммерческое предложение. Вопрос должно решить правительство Фернандеса.

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