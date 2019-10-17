Победитель известен за 10 дней до выборов президента Аргентины

За десять дней до выборов президента в Аргентине, согласно опросам общественного мнения, с огромным преимуществом лидирует Альберто Фернандес ("Фронт всех").

Он по всем показателям должен победить действующего президента Маурисио Макри ("Фронт вместе за перемены").

Согласно данным Opina Argentina и Университета San Andrés (Udesa) разрыв между главными соперниками досигнет 20 пунктов с соотношением отданных голосов 52 % к 32 %. Во втором опросе разрыв определен в 17 пунктов, с отданными голосами 51% к 34%.

Наиболее оптимистичный сценарий для Фернандеса и пессимистичный для Макри фиксирует результат 55% на 29% (26 пунктов разницы). И наоборот, самый пессимистичный для Фернандеса и оптимистичный для Макри — 49% к 35% (14 пунктов).

В любом случае это будет триумф перонистов в первом раунде, поскольку по Конституции Аргентины победа ждет кандидата в первом туре, если он набрал более 40% голосов с перевесом над противником в 10 пунктов.

Среди основных проблем страны, названных опрошенными, фиксируется инфляция (44% голосов), безработица (40%) и бедность (33%).

На вопрос, лучше или хуже ситуация в стране по сравнению с началом управления неолиберала Макри (2015 год), 67% респондентов ответили, что хуже.

С Альберто Фернандесом вместе на выборы идет Кристина Фернандес де Киршнер, экс-президент Аргентины, которая в случае прихода к власти займет пост вице-президента.

Как сообщала "Правда.Ру" вероятный будущий президент Аргентины Альберто Фернандес собирается покинуть проамериканскую группу "Лима", которая создана для того, чтобы провести в Венесуэле государственный переворот.

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