Toyota теряет 20% прибыли. Как инвестиции в будущее влияют на гиганта автопрома

Toyota прогнозирует 20% снижение прибыли из-за инвестиций в стратегию

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Toyota Motor прогнозирует снижение операционной прибыли на 20% в текущем финансовом году, несмотря на выдающиеся квартальные результаты и годовую прибыль в 5,35 трлн иен.

Фото: Wikipedia by Kevauto is licensed under CC BY-SA 4.0

Инвестиции в стратегию и поддержку поставщиков оказались необходимыми, чтобы обеспечить стабильность цепочки поставок и адаптироваться к новым условиям рынка. Toyota намерена инвестировать 1,7 трлн иен в области искусственного интеллекта и программного обеспечения.

Компания, которая была критикована за свою "многовекторную" стратегию с акцентом на гибриды и подключаемые гибриды, в новых условиях получает выгоду от слабого спроса на электромобили.

Тем не менее, Toyota сталкивается с трудностями в Китае, где местные производители выпускают продвинутые электромобили с загруженным программным обеспечением. Полностью электрические модели составляют лишь 1% мировых продаж Toyota, что ставит под вопрос будущие стратегии на ключевых рынках.