Учёные создали сверхчистый кремний: квантовые компьютеры на пороге революции

CM: разработана новая технология производства сверхчистого кремния

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Исследователи из университетов Мельбурна и Манчестера разработали новую технологию производства сверхчистого кремния, что является значительным прорывом в развитии квантовых компьютеров.

Фото: commons.wikimedia.org by Генри Мюльпфордт is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эта технология использует кубиты атомов фосфора, интегрированные в стабильные кристаллы кремния, для увеличения продолжительности квантовой когерентности. Профессор Дэвид Джеймисон из Мельбурнского университета подчеркнул, что это устраняет вычислительные ошибки и может значительно ускорить решение сложных задач, которые на обычных компьютерах займут столетия, в часы или минуты, сообщает Communications Materials (CM).

Профессор Ричард Карри из Манчестерского университета добавил, что использование сверхчистого кремния способствует созданию высокопроизводительных кубитных устройств, что необходимо для масштабируемых квантовых компьютеров, ускоряя развитие квантовых технологий.