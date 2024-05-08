Учёные создали сверхчистый кремний: квантовые компьютеры на пороге революции

Исследователи из университетов Мельбурна и Манчестера разработали новую технологию производства сверхчистого кремния, что является значительным прорывом в развитии квантовых компьютеров.
Эта технология использует кубиты атомов фосфора, интегрированные в стабильные кристаллы кремния, для увеличения продолжительности квантовой когерентности. Профессор Дэвид Джеймисон из Мельбурнского университета подчеркнул, что это устраняет вычислительные ошибки и может значительно ускорить решение сложных задач, которые на обычных компьютерах займут столетия, в часы или минуты, сообщает Communications Materials (CM).
Профессор Ричард Карри из Манчестерского университета добавил, что использование сверхчистого кремния способствует созданию высокопроизводительных кубитных устройств, что необходимо для масштабируемых квантовых компьютеров, ускоряя развитие квантовых технологий.
Актриса Анастасия Макеева высказалась о своём замужестве.