Бортник: Россия не даст Киеву заморозить конфликт на Украине

Россия не даст Киеву заморозить конфликт на Украине, хотя этот сценарий по приднестровскому варианту для нее предпочтительней, считает политолог Руслан Бортник.

Глава украинского МИД Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV описал три сценария развития ситуации в Донбассе.

"Я вижу как минимум три (сценария)", сказал он. "Можно попробовать договориться в рамках того несправедливого процесса, в который мы влезли много лет назад. Вторая тактика: тянуть бесконечно долго, пока будут убивать наших солдат и пока люди по ту сторону линии соприкосновения окончательно возненавидят нас, и никогда мы не сможем их вернуть", — заявил Пристайко.

Третий вариант — это "никогда больше не возвращаться к этой части Украины"."Третий трек, наверное, будет, когда мы совсем ничего не сможем сделать, и нужно будет идти по кипрскому сценарию или по какому-то другому", — добавил он.

Как сказал "Правде.Ру" директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, "наиболее реалистичным в данной момент представляется вариант замораживание конфликта при его гуманизации, то есть сокращения количества обстрелов, демилитаризации в зоне конфликта при восстановлении части экономических связей — торговли, пассажирского транспортного сообщения". "Это ближе к приднестровскому варианту", — сказал Руслан Бортник.

По мнению политолога, сегодня политический истеблишмент Украины "с учетом уличных радикальных настроений, скорее всего, будет неспособен зафиксировать в законодательстве автономный статус Донбасса или расширение совместного самоуправления, как это звучит на Украине".

"Это требует огромной смелости от власти, которую она пока не демонстрирует" — сказал Руслан Бортник. Он насчитал около 10 разных "красных линий" от правительства, а с другой стороны, "вчера был указ Президента "Об упрощении порядка пересечения линии разграничений", была инициатива восстановления железнодорожного сообщения, инициатива о разводе сил".

Шансы на реализации Минских соглашений политолог оценивает в 10%, а вероятность эскалации боевых действий в 20%.

Население Украины по вопросу мира в Донбассе расколота на три группы, пояснил Руслан Бортник. Первая группа — 25-35 % — это люди, которые хотят мира и готовы на компромисс: на амнистию, расширение прав местного самоуправления. В основном, это электорат "Оппозиционной платформы", частично — "Слуги народа", он проживает на Востоке и на Юге Украины, частично — в центре.

Вторая группа, продолжил Руслан Бортник, "это люди, которые не хотят войны, но и не готовы уступать: не готовы на амнистию, на расширение прав местного самоуправления, они выступают де-факто за замораживание конфликта. Это тоже электорат "Слуги народы", "Батькивщины", центристских партий, он проживает в центре Украины. Этих людей тоже, по разным оценкам, 30-40%.

И третья группа людей — "кто не хочетт мира, а войны до победного конца". В основном это люди, которые проживают в центре и на Западе Украины. Это электорат "Европейской солидарности", "Голоса" и разного рода правых политических партий.

В целом, по словам политолога, "50-70% украинского общества сегодня не готовы к компромиссу, а без этого завершение конфликта невозможно".

Он продолжил, что Россия и "так называемые ДНР, ЛНР" не заинтересованы в замораживании конфликта, то есть в своей изоляции," они претендуют на всю территорию Донецкой и Луганской областей". Поэтому, по мнению Руслана Бортника, такой сценарий они не допустят, о чем свидетельствует паспортизация Донбасса.

Сорвать, "особенно неуспешные", мирные переговоры может любая новая эскалация, и в этом могут быть заинтересованы в определенный момент разные круги, в том числе на Украине — третья социальная группа. Она переживает "глубочайший когнитивный диссонанс, так теряет свои прежние ориентиры и будет делать все для того, чтобы оправдать Майдан, войну в Донбассе и продолжить линию Порошенко в отношении этого конфликта", — сделал вывод украинский политолог.

Добавим, что австрийский дипломат, спецпредставитель председателя ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик расстроил украинских коллег, выступая на международном форуме Salzburg Europe Summit. Он не стал употреблять термин "аннексия" в отношении Крыма, хотя именно этого ждали от него украинские участники форума. Сайдик напомнил, что полуостров был частью Российской империи, а затем входил в состав СССР.

Пристайко же сообщил в своем интервью, что в ближайшее время рассчитывать на ввод миротворцев не стоит. "Эта идея не нашла понимания, несмотря на то, что об этом говорили много раз — и предыдущий президент, и кто угодно. До сих пор мы, мировое сообщество не готовы", — отметил в соем интервью Пристайко.

То есть, Европа от Украины устала, а США, устами ее президента заявляют, что надо заканчивать эти бесконечные войны, куда втянута Америка, и оставляют Зеленского один на один с Путиным.

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