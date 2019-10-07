Погребинский: "азовцев" в Золотом можно было бы арестовать силами Зеленского

Переговоры с боевиками "Азова"*, расположившимися в "серой зоне" позволят понять, что из себя представляет в команде Зеленского Арсен Аваков, считает политолог Михаил Погребинский.

"Ветераны"полка "Азов" заняли позиции в населенном пункте Золотое в Донбассе, сообщил экс-депутата Рады Андрей Билецкий в видеообращение на YouTube. Он заявил, что бойцы пошли на этот шаг по просьбе местных жителей. Они, якобы, бояться оказаться в "серой зоне" после отступления украинских военных.

Отметим, что на 7 октября намечено разведения войск ополчения ЛДНР и ВСУ в Золотом и Петровском.

"Если свою прямую обязанность — защищать каждый сантиметр украинской земли — не выполняет президент, власть, то выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы. Мы даем слово, что мы никогда не покинем наш последний блокпост", — сказал Билецкий — экс-командир полка "Азов".

Как сказал "Правде.Ру" директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, "Билецкий — относительно автономный человек, но влияние на него, как считается, имеет министр внутренних дел Аваков".

"Вот мы сейчас и поймем, это игра Авакова или "азовцы" действуют по собственному плану. Посмотрим, как поведет себя Зеленский в этой ситуации. Лучше раньше прояснить ситуацию, чем затягивать и ждать 14-го числа, когда здесь (в Киеве) может быть массовый митинг протеста", — отметил политолог. Эксперт подозревает, что "Аваков как минимум не против этого демарша, скорее, он противник мирного урегулирования, во всяком случае, на условиях "формулы Штайнмайера".

"Аваков был типичным представителем партии войны. Сейчас он инкорпорирован в команду Зеленского и должен действовать. Это проверка на вшивость президента Зеленского, насколько он Президент, насколько он готов действовать как человек, облаченный доверием огромного числа людей", — продолжил Михаил Погребинский.

"У президента там есть дивизия, можно этими силами арестовывать их как людей, не выполнивших приказ Главнокомандующего, но, по мнению политолога, "это невозможно себе представить".

"Авкаков будет вести переговоры с Билецким. Изображать будет, что он ведет переговоры. Они будут затягиваться и отодвигать процесс разведения сторон. Во всяком случае, ясно, что "нормандского формата" не будет до тех пор, пока не будет разрешен этот кризис", — сказал Михаил Погребинский.

Батальон "Азов" был официально создан 4 мая 2014 года, а уже 17 сентября реорганизован в полк (500 человек). В октябре 2018 года его передали из МВД в Национальную гвардию Украины. Постоянная база "Азова" находится под Мариуполем, а боевая часть — на линии разграничения с ДНР. Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал в интервью телеканалу "Звезда", что полк отказался согласовывать свои действия с руководством ВСУ и силой занял более выгодные позиции 30-й бригады.

Решение о выводе полка с линии разграничения принято, но его должны утвердить министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и командующий Национальной гвардией Николай Балан.

*"Азов" — запрещенная на территории Российской Федерации организация.

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