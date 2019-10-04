Стали известны детали документа. согласованного "нормандской четверкой"

Осведомленный источник сообщил о предварительном согласовании всеми сторонами "нормандского формата" итогового документа, который содержит пошаговые пункты для урегулирования военного конфликта на востоке Украины.

По словам источника, в документе нет пунктов о передаче контроля за участком границы в Донбассе и вводе миротворческой миссии. Также согласованный документ не содержит пункта об обмене пленными, однако источник не исключил, что этот вопрос может быть согласован отдельно по формуле "всех установленных на всех установленных".

Ранее о работе советников лидеров "нормандского формата" над документом сообщал "Коммерсантъ". Примечательно, что подготовка документа велась без участия контактных групп.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что украинская делегация подписала "формулу Штайнмайера" в Минске. "Формула Штайнмайера" предполагает законодательное закрепление в Конституции Украины и других законодательных актах особый статус Донбасса на постоянной основе, а также гарантии для жителей и властей региона. Документ представляет собой базисные требования, которые были обозначены сторонами в процессе обсуждения минских соглашений от 2 октября 2015 года.

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