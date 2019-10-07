"Азов" занял новые позиции в Донбассе перед уходом войск ВСУ

Боевики полка "Азов" — ультраправой группировки, на многих лидеров которой в Российской Федерации заведены уголовные дела — заняли позиции вблизи населенного пункта Золотое в Донбассе.

Об этом в своем видеообращении заявил бывший депутат Верховной рады и глава подразделения Андрей Билецкий, сообщают "РИА Новости".

Напомним, что сегодня, 7 октября, в соответствии с Минскими договоренностями, оттуда должны будут выведены группировки Вооруженных сил Украины.

Андрей Билецкий заявил, что боевики полка "Азов" пошли на такой шаг из-за местных жителей. Те якобы боятся, пояснил Билецкий, что окажутся после отступления украинских войск в так называемой "серой зоне".

"Если свою прямую обязанность — защищать каждый сантиметр украинской земли — не выполняет президент, власть, то выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы. Мы даем слово, что мы никогда не покинем наш последний блокпост", — пообещал Андрей Билецкий.

Напомним, что согласование графика разведения сил и средств в населенных пунктах Золотое и Петровское состоялось в ходе встречи 2 октября в Минске, столице Белоруссии.