В Киеве заявили, что НАТО отказалось продавать Украине оружие из-за коррупции Порошенко

Действующий президент Украины Петр Порошенко виноват в том, что ряд стран Североатлантического альянса отказались продавать Незалежной оружие и боеприпасы по низкой цене.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил депутат Верховной рады и основатель украинского батальона "Азов" Андрей Билецкий.

По словам украинского депутата, государства-члены НАТО отказались продавать современной Украине оружие и боеприпасы по низкой цене из-за того, что Петр Порошенко использует его в своих коррупционных схемах.

Примечательно, что речь идет о старом оружии времен Советского Союза. По словам Андрея Билецкого, у Североатлантического альянса полным-полным советского оружия и боеприпасов.

НАТО, указывает депутат Верховной рады и основатель украинского батальона "Азов", всегда продавало его за ненадобностью всем подряд за бесценок. Но из-за Петра Порошенко, посетовал Андрей Билецкий, Украина больше не сможет купить у Североатлантического альянса оружие по "бросовым" ценам.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинские средства массовой информации уличили Петра Порошенко в "газовом разграблении" страны. Дело в том, что глава государства якобы передал крупное украинское газовое месторождение в пользование своему приятелю.

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