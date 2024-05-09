В Госдуме сделали прогноз, когда россиян допустят к полноценному участию в Олимпиаде

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В Госдуме выразили надежду на полноценное участие россиян в Олимпиаде-2032

1:29
Спорт

На заседании комитета Государственной думы по физической культуре и спорту, депутат Евгений Ревенко выразил свою точку зрения относительно участия российских спортсменов в Олимпийских играх.

В Госдуме выразили надежду на полноценное участие россиян в Олимпиаде-2032
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Политик заявил, что полноценное и полноправное участие российских спортсменов на Олимпиаде будет возможно не раньше 2032 года.

"Перспективы участия в Олимпиаде сейчас — на нуле, 2028 год — под вопросом. Следующий год — 2032-й. Вот эта та Олимпиада, когда мы можем рассчитывать принять полноценное участие, то есть ровно через восемь лет", — сказал Ревенко в ходе заседания комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Депутат указал на важность глубокой и серьёзной подготовки к Олимпийским играм, чтобы российские спортсмены могли принять участие в этих соревнованиях в полной мере.

Ближайшие Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет принял решение допустить российских спортсменов на Игры в нейтральном статусе при соблюдении определённых условий. Однако они не смогут участвовать в церемонии открытия Игр и их результаты не будут учтены в медальном зачете. Также российские команды не смогут выступить в командных видах спорта.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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