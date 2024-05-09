"Хотел бы назвать Валенсией": Филипп Киркоров о переименовании своей дочери

Филипп Киркоров неожиданно выразил сожаление о выборе имени для своей дочери Аллы-Виктории, названной в честь его бывшей жены, Аллы Пугачевой. Признание прозвучало в эфире телешоу "Маска", когда коллега певца, Регина Тодоренко, поделилась, что ее бабушку звали Валенсия. Это имя произвело на Киркорова большое впечатление, заставив задуматься о том, как бы звучало его сочетание с отчеством дочери: "Валенсия Филипповна".
После переезда Пугачевой в Израиль с детьми, такие слова Киркорова приобретают особую остроту. Хотя юридическая смена имени маловероятна, его заявление вызвало неоднозначные реакции среди поклонников и общественности. Этот случай подчеркивает сложность баланса между личными переживаниями и публичными высказываниями артистов, особенно в вопросах, связанных с их детьми.
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