Москва вошла в рейтинг богатейших городов, несмотря на спад числа миллионеров

Москва попала в топ-50 богатейших городов мира

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Москва вошла в топ-50 богатейших городов мира, несмотря на сокращение числа миллионеров и миллиардеров, проживающих в столице, на четверть за последний год, до примерно 30 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные компании Henley & Partners.

Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Первое место в рейтинге занял Нью-Йорк, за ним следуют Сан-Франциско и Токио. В топ-20 также попали Сингапур, Париж, Шанхай, Франкфурт, Пекин, Торонто и Милан.

Лондон, ранее долгое время удерживавший титул самого богатого города мира, продолжает терять позиции и в этом году оказался на пятом месте.