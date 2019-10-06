Митинги против "формулы Штайнмайера" прошли в украинских городах

Митинги против "формулы Штайнмайера" по Донбассу прошли более чем в двадцати украинских городах. Почти десять тысяч противников соглашения собрались на главной площади Киева и направились к офису президента страны.

Как уточняет телеканал "Прямой", митингующие требуют, чтобы президент "не переступил красные линии" во время урегулирования конфликта на востоке страны. Они также написали обращение к областному совету с призывом провести внеочередную сессию, чтобы органы местного управления выразили свое мнение о согласованной "формуле Штайнмайера".

Акции протеста прошли во Львове, Одессе, Ужгороде, Николаеве, Херсоне, Мариуполе, Тернополе, Ровно, Хмельницком, Кропивницком, Днепре и других городах.

Митинги на Украине начались в среду, на следующий день после того, как Зеленский сообщил о согласовании "формулы Штайнмайера". Соглашение предусматривает проведение выборов на территориях в Донецкой и Луганской областях согласно конституции Украины, после этого должен вступить в силу закон об особом статусе Донбасса. Сейчас документ разработает Верховная рада, он пройдет общественное обсуждение.