Украинская делегация подписала "формулу Штайнмайера" в Минске

Источники сообщают, что представитель в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Леонид Кучма подписал "формулу Штайнмайера" в Минске. Он поставил подпись под документом, который ранее был согласован советниками лидеров "нормандской четверки".

"Формула Штайнмайера" предполагает законодательное закрепление в Конституции Украины и других законодательных актах особый статус Донбасса на постоянной основе, а также гарантии для жителей и властей региона. Документ представляет собой базисные требования, которые были обозначены сторонами в процессе обсуждения минских соглашений от 2 октября 2015 года.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Кремль ожидает согласования "формулы Штайнмайера" с украинской стороной в Минске. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "Ожидания как и перед заседанием этой группы 1 октября. Надеемся, что будет окончательно согласованна "формула Штайнмаейра" и украинская сторона это официально зафиксирует", - сказал он.

Читайте больше:

Зеленский посоветовал не отдавать приказы Украине из-за границы