Кремль ожидает согласования "формулы Штайнмайера" в Минске

В Кремле надеются, что заседание Контактной группы по Украине во вторник завершится согласованием "формулы Штайнмайера" и заключением других важных договоренностей. Такое заявление сделал помощник президента России Юрий Ушаков.

"Ожидания как и перед заседанием этой группы 1 октября. Надеемся, что будет окончательно согласованна "формула Штайнмаейра" и украинская сторона это официально зафиксирует", - сказал он.

Ушаков добавил, что окончательная фиксация украинской стороной формулы "может быть одним из важных достижений сегодняшнего заседания, помимо других итогов".

Напомним, "формула Штайнмайера" определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.