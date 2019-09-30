Зеленский посоветовал не отдавать приказы Украине из-за границы

Украина не будет вести расследований по приказам из других стран. Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский. При этом правоохранительные органы готовы расследовать любые случаи нарушения украинских законов.

"Нам нельзя приказывать что-то делать. Мы независимая страна", - сказал глава государства.

Заявление украинского президента прозвучало на фоне разворачивающегося в США скандала с телефонным разговором Трампа. Американского лидера обвиняют в том, что он оказывал давление на Зеленского, добиваясь проведения расследования против Хантера Байдена, который является сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Трамп попросил президента Украины изучить ситуацию с бывшим членом совета директоров украинской частной компании Burisma Holdings Хантером Байденом. Зеленский пообещал, что этим вопросом займется новый генеральный прокурор страны.

Читайте также: Зеленский не рассчитывал на публикацию своего разговора с Трампом