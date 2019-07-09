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Автор Руслан Веснянко

Партия Зеленского потеряла за месяц 6% поддержки

Мир » Бывший СССР » Украина print

Одна из самых авторитетных украинских социологических групп "Рейтинг" опубликовала результаты очередного опроса, посвященного предстоящим выборам в Верховную раду Украины. Более половины опрошенных (62%) твердо намерены принять участие в голосовании на досрочных выборах в Раду 21 июля. Почти четверть (23%) сказали, что весьма вероятно пойдут на избирательные участки. 12% граждан заявили, что не будут голосовать, оставшиеся 3% никак не определятся со своим решением.


Парламентские выборы на Украине: борьба продолжается

Лидером предвыборной гонки по-прежнему является президентская партия "Слуга народа" — ее готовы поддержать 42,3%. При этом следует отметить, что эта партия стремительно теряет поддержку электората: еще месяц назад их рейтинг был 48,2% (и, вероятно, этот процесс продолжится после поддержки президентом отмены украинско-российского телемоста). Напомню, что нового президента во втором туре выборов поддержали 73% избирателей. Понятно, что тогда голосовали не столько за актера, сколько против президента "Рошена", который утомил избирателя нагнетанием антироссийской и милитаристской истерии, увенчанной лозунгом "Армия. Язык. Вера".

В чем же причина потери привлекательности "слуг народа"? Прежде всего, в невнятных, мягко говоря, действиях молодого президента, которые не соответствуют его предвыборным обещаниям. И эта необязательность делает его все больше похожим на своего предшественника, не выполнившего ничего из того, что обещалось во время президентских выборов в 2014-м. Ведь Зеленский, как и Порошенко, говорил о том, что его главной и первоочередной задачей является прекращение огня в Донбассе. Однако, как видим, в мае и июне обстрелы на Донбассе только усилились, и снова увеличивается список погибших по обе стороны линии разграничения.

Кроме того, украинцев отпугивает пресловутое "сидение на двух стульях". Команда президента пытается сохранить симпатии условного Юго-Востока, который голосовал за казавшегося более мирным Зеленского в противовес милитаристу Порошенко. Но при этом им не хочется (или просто страшно?) вызвать гнев избирателей запада страны. К примеру, глава президентского офиса Андрей Богдан обмолвился о возможности переговоров с Россией по поводу урегулирования конфликта в Донбассе после проведения соответствующего референдума. Однако, во-первых, в Украине нет законодательной базы для этого; во-вторых, уже на следующий день сам Зеленский опроверг возможность таких переговоров.

Позже тот же Богдан запустил еще один пробный шар, заявив о том, что он готов разрешить жителям Донбасса разговаривать на русском языке, если они будут себя хорошо вести и добровольно вернутся в состав Украины. И по тому же сценарию на следующий день снова было опровержение — на сей раз от представителя президента в ВР Руслана Стефанчука. Он твердо дал понять, что это не соответствует программе партии "Слуга народа" и противоречит десятой статье Конституции, где указано, что государственным языком является украинский. Видимо, пан Стефанчук "невнимательно" читал основной закон, поскольку в той же статье 10 сказано: "В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины. Применение языков в Украине гарантируется конституцией Украины и определяется законом".

Понятно, что при столь негативных тенденциях президентской партии просто необходимо не сорвать выборы, потому что к октябрю они бы растеряли свой рейтинг практически полностью.

Еще одна политическая сила "Оппозиционная платформа — За жизнь" борется за голоса избирателей предложением нового плана по восстановлению мира и проведением переговоров по освобождению пленных. Благодаря личной просьбе лидера партии Виктора Медведчука несколько дней назад ДНР и ЛНР в одностороннем порядке и без всяких условий освободили и вернули домой четырех граждан Украины.

Кстати, еще один интересный факт. Юрий Бойко (выдвиженец "Оппозиционной платформы — За жизнь") в первом туре президентских выборов набрал 11,68% голосов избирателей. А сегодня партия Медведчука — единственная политическая сила, чей нынешний рейтинг 13,4% выше результата ее кандидата. У всех остальных партий ситуация обратная. У идущей третьей "Европейской солидарности" 8,3%, а ее лидер Петр Порошенко 31 марта имел вдвое (!) больше — 15,95%. У "Батькивщины" — 7,2%, весной Юлии Тимошенко верили 13,4% украинских избирателей. Пока сохраняет шансы пройти в парламент и партия "Голос" Виктора Пинчука и Джорджа Сороса с 7,2%.

Кстати, "Слуг народа" и "Голос" объединяет не только то, что они якобы собираются создать коалицию в будущей Раде, но и то, что рейтинг партий продолжает снижаться "благодаря" неоднозначным и скандальным высказываниям их лидеров.

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Фото превью: Цензор.НЕТ

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Темы украина зеленский выборы в верховную раду
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