В ОБСЕ напомнили, что Крым уже принадлежал России

Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.

Об этом на проходящем в эти дни в Австрии международном форуме Salzburg Europe Summit напомнил спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик.

На высказывание специалиста обратили внимание средства массовой Украины, сообщают "РИА Новости".

Во время дискуссии Мартина Сайдика попросили прокомментировать прошедший в 2014 году в Крыму референдум о воссоединении с Российской Федерации. Спецпредставитель ОБСЕ отказался комментировать эту тему.

Но позже Сайдик передумал и снова взял слово. Специалист напомнил присутствующим, что во времена СССР Крымский полуостров несколько десятков лет находился в составе РСФСР, и лишь только потом вошел в состав Украинской ССР.

До этого же, отметил Мартин Сайдик, Крым входил в состав Российской империи.

Присутствующий в зале посол Украины в Австрии Александр Щерба выразил недоумение по поводу позиции спецпредставителя ОБСЕ, пишут украинские средства массовой информации.