Дональд Трамп слил Украину навсегда

Дональд Трамп слил Украину уже одним фактом публикации стенограммы телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Это грубейшее нарушение дипломатического этикета.

Впрочем, о слабой заинтересованности Трампа в Украине говорит тот факт, что на инаугурации Владимира Зеленского в Киеве должен был присутствовать вице-премьер Майкл Пенс, но администрация послала министра энергетики Рика Перри. Это тоже дипломатически и геополитически — оскорбление Киева.

В-третьих, после публикации стенограммы разговора с Зеленским, стало ясно, что Трамп грубо им манипулирует. Сначала замораживает военную помощь Киеву, затем снижает ее почти в два раза, а затем в телефонном разговоре требует взаимности. Суть разговора с Зеленским — в одной фразе: "Я хотел бы, чтобы вы оказали нам услугу".

Последний "выстрел в голову" Зеленского — это слова, сказанные в ООН в прошлую среду. "Я действительно надеюсь, что вы и президент Путин соберетесь вместе и сможете решить вашу проблему", — сказал Трамп. Это не про Крым, это про Донбасс, и это не проблема Америки, утверждает ее президент.

Трампу также не важно, как публикация стенограммы отразится на репутации Зеленского — а она пострадала от угоднической, льстивой позиции украинского президента, принижающего роль Парижа и Берлина в "спасении" Украины: "Мы так рады, что нас поддерживают Соединенных Штатов, господин президент". Большое наслаждение разговаривать с вами, господин президент". "У нас (в правительстве) никого нет, кроме ваших друзей, господин президент".

Для репутации же Вашингтона разоблачение подноготной отношений с Украиной — это довольно выгодное дело, подчеркивающее характер общения такой богатой военной сверхдержавы, как Соединенные Штаты, с такой геополитически уязвимой страной, как Украина, которая была легко колонизирована за 5 миллиардов долларов.

При этом то, что вменяется в вину Трампу демократами — давление на иностранного президента с целью личной выгоды (победы на выборах 2020 года), делали сами демократы. Тот же Джо Байден так объяснил свои отношения с Украиной на Совете по международным отношениям: "Я посмотрел на них (правительство Украины) и сказал:" Я уезжаю через шесть часов. Если прокурора (Шокина) не уволят, вы не получите деньги (миллиард долларов) ". Разве это не была "услуга за услугу"?

Напомним, что в 2014 году сын Джо Байдена Хантер Байден вошел в правление компании "Бурисма", которая занималась добычей газа на Украине. Когда генпрокурор республики Виктор Шокин открыл уголовное дело против "Бурисмы", подозревая ее в уклонении от уплаты налогов, Джо Байден, занимавший тогда должность вице-президента США, приказал Петру Порошенко сменить генпрокурора. В противном случае представитель Вашингтона пообещал заблокировать финансовую помощь Украине.

Сын Байдена появился на Украине в руководящей должности в "Бурисма" после того, как демократы вложили 5 миллиардов долларов в "революцию достоинства" и прямо указали, каких лидеров одобрили бы во главе Украины. Это была не просто риторическая поддержка Майдана, это указывает на прямое управление страной. Так что, никакого импичмента Трампу не будет. Наоборот, за счет Зеленского он набрал очки в предвыборной гонке, подтвердив репутацию Америки и устранив главного кандидата на президентсткий пост от демократов.

Трамп, как следует из его многочисленных твитов, не заинтересован в жизнеспособности ЕС, а так же НАТО, а Украины — тем более, так как Украина не является ни членом ЕС, ни членом НАТО. Будапештский меморандум, к выполнению которого постоянно взывает Киев, юридически не обязывает Соединенные Штаты защищать Украину, хотя бы в силу того, что не был ратифицирован.

Образца демократии на Украине, который можно было бы, с точки зрения американцев, защищать — тоже нет. Сложно представить пропагандистскую ценность видео, показывающего, как американское противотанковое оружие "Джавелин" поступает на вооружение в признанный в США неонацистским батальон "Азов".

В Вашингтоне понимают также, что нет среди украинцев единства, но есть на Украине интересы державы с ядерным паритетом — России, которая может пригодится в мире, в котором рвутся прежние связи.

Поэтому Трамп ясно показал, что интересы Украины не входят в его приоритеты, пусть Украина отстаивает их сама.

Фото: скриншот с официального сайта "Миротворец"

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