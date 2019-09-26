Зеленский не рассчитывал на публикацию своего разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский не ожидал, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом будут присутствовать его слова.

"Мы же с вами читали, что они хотят опубликовать стенограмму. Я просто думал, что они опубликуют свою часть", - сказал украинский лидер.

Он также подчеркнул, что Трамп не стал советоваться с ним по вопросу публикации разговора. При этом Зеленский признался, что не знает формат подобных процедур, и должно ли быть в таких случаях письменное разрешение.

Украинский президент подчеркнул, что иногда расшифровки телефонных звонков "между президентами независимых государств не должны публиковаться". "Вы знаете, есть геополитика, какие-то планы и прочее. Но я этого совсем не боюсь", - заключил глава государства.

Ранее Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским, который состоялся 25 июля. Причиной такого шага стали обвинения в адрес президента США в давлении на своего украинского коллегу.