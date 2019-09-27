Адвокат Трампа пообещал доказать вмешательство Украины в выборы в США

Адвокат президента США Рудольф Джулиани пообещал в скором времени предоставить доказательства по вмешательству ряда украинских чиновников в американские президентские выборы в 2016 году.

"Урок для тех, у кого есть честность. Никогда не делайте обвинения, основываясь на чистых слухах. Когда я не представил обвинения Украины в незаконном влиянии на выборы 2016 года, у меня были прямые свидетели, видеокассеты и компрометирующие документы, чтобы это доказать. Смотрите и ждите!", - написал он на своей странице в Twitter.

Адвокат Трампа также назвал "ерундой" все обвинения американского разведчика, согласно которым Джулиани замешан в усилиях по оказанию давления на Украину для расследования дела бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.

"Джулиани опроверг упомянутые в жалобе утверждения о том, что два чиновника госдепартамента обратились к нему с просьбой "сократить ущерб", который он наносил интересам национальной безопасности США из-за его взаимодействий с Украиной", - уточняет телеканал CNN.

Ранее Рудольф Джулиани заподозрил руководство Украины в пособничестве в отмывании денег для сына кандидата в президенты США Джо Байдена. По его словам, сын политика получил около 3 миллионов долларов единовременным платежом от Киева.

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