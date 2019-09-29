Немецкие СМИ раскритиковали Зеленского за оскорбление Меркель

Немецкий журнал Spiegel и другие издания обвинили президента Украины Владимира Зеленского в оскорблении канцлера Германии Ангелы Меркель и ее кабинета министров. По информации издания, украинский лидер во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом поддержал его слова о том, что Ангела Меркель много говорит и мало делает для Украины.

Немецких журналистов возмутило, что в беседе двух лидеров не были отмечены дипломатические усилия Меркель. По мнению лидера социал-демократической партии в Бундестаге Рольфа Мютцениха, именно Ангелу Меркель и экс-министра иностранных дел Германии Франка-Вольтера Штайнмайера необходимо благодарить за то, что Донбасс не превратился в "очаг" военного конфликта.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о начале процедуры импичмента против Дональда Трампа. Об этом объявила по завершении закрытого заседания фракции демократов в нижней палате Конгресса спикер палаты Нэнси Пелоси, занимающая в государственной иерархии США третий по значимости пост. Кроме того, она представляет Демократическую партию, которая имеет большинство в Палате представителей.

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