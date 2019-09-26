В США рассекретили текст жалобы разведки на разговор Трампа с Зеленским

США рассекретили текст жалобы, поданной сотрудником разведки по поводу телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает американский телеканал CNN, передает "Лента.ру".

Источник телеканала сообщает, что текст жалобы был рассекречен "с минимальными правками". В самое ближайшее время, пообещал собеседник CNN, жалоба будет опубликована.

О том, что разведка Соединенных Штатов Америки обеспокоилась состоявшимся в июле текущего года телефонным разговором Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, напомним, стало известно 20 сентября.

Вчера, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму ставшего поводом для импичмента разговора действующего президента США с главой постсоветской республики.

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