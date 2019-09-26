США могут задержать выделение $30 млн военной помощи Украине

Администрация Соединенных Штатов Америки предполагает, что выделение 30 миллионов долларов военной помощи из запланированных в текущем финансовом году (который завершается в США 30 сентября) 250 миллионов, может быть задержано. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Речь идёт о финансовых вливаниях, которые были разморожены 12 сентября.

Связана ли задержка с решением Трампа заблокировать 390 миллионов долларов помощи Украине по линии Госдепартамента США и Пентагона, принятым ранее, пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отказывается помогать Украине деньгами в одиночку. Он заявил, что будет приостанавливать выделение средств Киеву до тех пор, пока европейские и другие страны не начнут также оказывать финансовую помощь.

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Фото: wikipedia.org