Грядёт ли на Украине новый майдан

После подписания 1 октября в Минске экс-президентом Украины Леонидом Кучмой (по приказу нынешнего главы Владимира Зеленского) так называемой "формулы Штайнмайера" на Украине активизировались националисты, выдвинувшие лозунг "Нет капитуляции!"

Стоит, видимо, напомнить суть этой формулы. Она по сути — график выполнения минских соглашений 2015 года. В 2016 году тогдашний глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил "дорожную карту" разрешения противостояния в Донбассе, с которой тогда согласился президент Порошенко. Так в чём суть формулы? "Настоящий закон вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины. Он будет действовать на временной основе до дня публикации итогового доклада миссией ОБСЕ по наблюдению за выборами. Настоящий закон продолжает действовать на постоянной основе, в случае если в итоговом докладе ОБСЕ будет сделан вывод, что внеочередные местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинским законодательством". Этот же алгоритм (и даже жёстче) указан в минских соглашениях, которые Украина так и не выполнила.

Противники "капитуляции" воспользовались поводом и вышли на протест около офиса президента. Организаторами стали националисты и порохоботы — 3 октября они собирали сторонников на майдане, но дождь их отпугнул. Владимир Зеленский, по-прежнему пребывающий в своём кинообразе, записал на видео обращение к украинцам, которое было показано по ТВ вечером того же дня. Президент попытался объяснить протестующим, в чём (по его мнению) суть "формулы Штайнмайера" и почему в ней нет никакого предательства. Кстати, впервые за последние годы организаторами протестов не назвали Москву.

Зеленский рассказал о тех предложениях, которые предъявит коллегам на предстоящей встрече в нормандском формате: "Проведение выборов не под дулами пулемётов и по украинскому законодательству, с доступом кандидатов от всех политических сил, украинских СМИ и международных наблюдателей". Непонятно, правда, как в Донецке и Луганске смогут агитировать партийцы Порошенко, Тимошенко, Вакарчука или "Свободы" и "Азова".

По поводу освещения избирательной кампании украинскими СМИ также есть проблема. Как журналистов "единичек" Коломойского или "прямых" Порошенко, называющих жителей Донбасса террористами и быдлом, примут в регионе — кто обеспечит их безопасность? Ведь полицейских Авакова туда не допустят. И непонятно, где будут голосовать полтора миллиона переселенцев из Донбасса в "материковую" Украину и примерно столько же гастарбайтеров в России. По идее, все они должны вернуться к месту прописки. Видимо, под этот вариант в самопровозглашённых республиках сейчас проводят перепись населения.

Зеленский снова повторил любимую мантру предшественника: на российско-украинской границе с нашей стороны должны быть украинские пограничники. При этом, правда, не уточнил, когда это должно произойти: до выборов (по версии Порошенко) или после (по минским соглашениям). Видимо, эта фраза была сказана в первую очередь для умиротворения "партии войны".

Президент также отметил, что закон об особом статусе Донбасса (один из пунктов минских соглашений), срок которого заканчивается 31 декабря, продлён не будет: "Мы напишем его вместе — в сотрудничестве и публичном обсуждении со всем украинским обществом. Не переходя ни одной красной линии". Ну, про всенародные референдумы от новой власти мы уже не раз слышали. Но пока что все её решения штампуются без малейшего обсуждения даже в экспертной среде. Так, один из "Слуг народа" пояснил, что в новом законе не будет ни амнистии, ни народной милиции республик (хотя всё это указано в минских договорённостях). Скорее всего, основы этого нововведения Зеленский хочет рассказать на встрече в нормандском формате, но вряд ли это вызовет одобрение его собеседников, тем более в Донбассе.

Порошенко сейчас утверждает, что никакой "формулы Штайнмайера" не существует (хотя она была предложена и согласована в его присутствии). Зеленский также весьма осторожно высказывается о ней, фактически оправдываясь: "Сегодня существует единственная площадка, где эти вопросы мира могут обсуждаться на самом высоком уровне — нормандский формат. Могла ли эта встреча состояться в ближайшее время? Нет, т. к. была одна преграда — самая большая страшилка последних недель — "формула Штайнмайера", которая была обязательным условием проведения саммита". Получается, что Зеленский согласился на неё только ради встречи с Владимиром Путиным (интересно, задаст ли он ему вопрос "Чей Крым?", как грозился), а после встречи забудет о ней?

А в эпилоге своего видеообращения президент обратился к протестующим, прямо намекнув на Порошенко: "За этими протестами стоят отдельные украинские политики, которые хотят таким образом избежать уголовных дел. Они очень хотят использовать вас, вернуть себе возможность грабежа, стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности. Этого не будет. Я уважаю конституционное право каждого гражданина Украины на протест, я слышу вас, и поверьте — я никогда не сдам Украину!"

Протесты Тимошенко и Порошенко — это элементы политической борьбы, к которым Зеленскому и его команде пора бы привыкнуть: не было бы "формулы Штайнмайера", нашлась бы иная причина, считает политик Александр Голуб. "И если уж президент ввязался в большую политическую игру, то ему остаётся принять вызов и переиграть своих соперников — в противном случае они его дожмут. То же самое касается и радикалов — они сильны до тех пор, пока никто не дал по зубам и не указал им на их место. Реалии в стране поменялись, должны поменяться и правила. Любой майдан в стране без поддержки извне со стороны ведущих западных стран обречён. И Европа, и США свои приоритеты на этот момент видят в другом, поэтому опасаться с этой стороны Зеленскому нечего. Неважно, кто прибегает к шантажу, идти им на поводу ни в коем случае нельзя. Поэтому президенту предстоит проявить волю и решительность, провести необходимые решения через парламент — все необходимые голоса для этого имеются. Есть и поддержка в обществе, уставшем от войны. Только после этого он станет настоящим президентом, которого начнут воспринимать всерьёз", — заключает Голуб.

В раскачке ситуации на Украине заинтересованы не только националисты во главе с Порошенко, но и руководство "ЛДНР": отныне радикалы и власти непризнанных республик в одной лодке, комментирует политический эксперт Александр Фомин. "Первым необходимо вернуть свою власть, вторым — её сохранить.

За годы существования "республик" сформировалась своя местечковая элита, которая села на определённые потоки и стала "министрами", "директорами", "бизнесменами". Никто не хочет делиться. Может быть, ещё станем свидетелями расследований о финансировании протестов в Киеве из Донецка и Луганска — Пэтро же не любит тратить свои деньги", — высказывает парадоксальную версию Фомин.

Политолог Наталия Белоус выразила надежду, что принятие "формулы Штайнмайера" не приведёт к капитуляции Украины перед Россией. "Я думаю, что майдана-3 не будет — нынешние акции не должны перерасти в массовые протесты. Надо понимать, что это политические технологии, борьба Петра Порошенко и Владимира Зеленского за национальный авторитет среди украинцев. Порошенко выгодно посеять в сознании населения образ заботливого отца, он заинтересован вернуться в кресло президента, объявив импичмент Зеленскому. Молодой глава государства политически наивен, не разбирается в госуправлении, что позволяет людям Коломойского манипулировать им. Если он в ближайшее время не поменяет свою команду, не возьмётся за ум и не разработает национальную стратегию по развитию страны на ближайшие годы, то не только потеряет рейтинг, но и превратится в полный позор Украины. А от истории с так называемой капитуляцией может набрать очки "Нацкорпус" — это игра Арсена Авакова, который эту "движуху" использует в своих торгах с президентом. Виталию Кличко также выгодны протесты, чтобы использовать недовольство Зеленским в будущих выборах киевского мэра. Порошенко свою выгоду видит в том, что эти события "страхуют" его от ареста. Олег Ляшко просто работает в "обойме" Рината Ахметова под его задачи. Свободные радикалы и НКО Сороса также не стоят в сторонке. Даже у Медведчука/Лёвочкина/Бойко есть свои интересы поддерживать эти протесты — не прямо и публично, а через свои СМИ", — резюмирует Белоус.

Из украинских политиков однозначную поддержку подписанному в Минске Леонидом Кучмой документу выразила лишь "Оппозиционная платформа — За жизнь". Ведь партия Виктора Медведчука перед парламентскими выборами обещала установить мир в Донбассе, а сам глава её политсовета представил свой план-концепцию по восстановлению мира, в том числе и в Европарламенте. И что же теперь? По всей видимости, Верховная рада должна принять несколько законов: об амнистии и отказе от уголовного преследования, о проведении местных выборов в Донбассе, об особом порядке самоуправления и о внесении изменений в Конституцию по передаче полномочий от Киева к регионам (в совокупности всё это известно как план Виктора Медведчука). И в данном смысле "формула Штайнмайера" играет здесь вспомогательную роль для механизма реализации минских соглашений.

Блогер Елена Пашковская обращает внимание на схожесть украинских майданных сценариев:

Постепенная раскачка:

ежедневные митинги, флешмобы и т. д.;

заявление о поддержке облсоветов, экспертов, СМИ;

крики и блокировки трибуны в ВР.

Далее второй катализатор (который даст очередной стимул протестующим перейти к более активным действиям), его варианты:

обострение в Донбассе и смерть украинских солдат;

арест членов прежней власти;

террористический акт;

попытка силового разгона.

Если такого катализатора не будет в ближайшие две недели, то всё может стухнуть. А пока на 6 октября назначен первый воскресный митинг, по регионам уже собирают активистов, начался завоз протестующих в Киев. Говорят, начинают вскрывать закладки оружия. Главная особенность нового майдана — участие в нём ветеранов АТО", — отмечает Пашковская.

А самый масштабный митинг в Киеве намечен на 14 октября — в день защитника отечества. В регионах составляются списки "патриотов", заказываются автобусы. Запланировано масштабное шествие с факелами — без него бандеровцам никак. Радикалы и не отрицают, что готовятся к столкновениям. Возглавить протестное движение жаждет Пётр Порошенко, в нём видят сейчас лидера не только порохоботы, но и прочие националисты типа "Свободы".

То обстоятельство, что митингующих разогнал обычный дождь, позволяет смело предположить, что на сей раз затяжных протестов (с палатками, сценой, перекрытием Крещатика) не будет. Как известно, без спонсора нет майдана. Ожидать, что жадность Порошенко позволит ему серьёзно раскошелиться (да ещё и в условиях заведённых против него 13 уголовных дел), не стоит. В Белом доме уже нет Барака Обамы, выделившего $5 млрд на смену власти в Киеве, а Дональд Трамп, как "большой учитель", посоветовал "ученику" Зеленскому полюбовно договориться с президентом РФ. Так что денег на очередную "революцию" "друг Путина" не даст. Ещё меньше заваруха нужна Европе, которая стремится побыстрее решить украинский вопрос, чтобы снять антироссийские санкции и продолжать дружить с Москвой. Кроме того, Украина усилиями Порошенко и всей прежней власти основательно надоела Западу. Ну и можно надеяться на то, что команда Зеленского учла все ошибки трусливого Виктора Януковича, который не смог справиться с "революцией достоинства".