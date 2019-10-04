Украина согласует закон об особом статусе Донбасса с Россией

Председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко заявил о необходимости согласования закона об особом статусе Донбасса с Российской Федерацией.

"Это будет не самостоятельное решение Верховной рады, а согласованная позиция с Российской Федерацией. Если мы попытаемся вынести вопрос об особом статусе Донбасса на всенародный референдум, Россия может воспринять это как попытку игнорирования достигнутых договоренностей", - пояснил Яременко.

Ранее Яременко утверждал, что на Украине нет закона, который бы позволил в сжатые сроки организовать референдум по такому важному вопросу. Однако существующие парламентские процедуры, по словам парламентария, позволяют информировать граждан о том, что происходит в стране.

Напомним, "Правда.Ру" информировала своих читателей о том, что глава контактной группы по урегулированию военного конфликта на востоке Украины от Киева Леонид Кучма поставил подпись под документом, известным как "формула Штайнмайера". Позже Богдан Яременко утверждал, что Украина не подписывала "формулу Штайнмайера".

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