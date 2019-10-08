Украина направила к месту разведения сил в Донбассе допотряды полиции

Украина направила дополнительные подразделения полиции в населенные пункты Золотое и Катериновка в Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел постсоветской республики, передает агентство новостей УНИАН.

На публикацию в "Украинском независимом информационном агентстве новостей" обращает внимание ТАСС.

Напомним, что завтра, 9 октября, в Золотом и Катериновке должно состояться разведение сил участников конфликта на юго-востоке Украины.

Вооруженные силы Украины и подразделения ДНР и ЛНР должны были начать разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское еще вчера. Но разведение сил не началось и было перенесено на среду.

В воскресенье же, за день до предполагаемого разведения сил, в поселок Золотое прибыли представители украинских радикальных националистических добровольных подразделений. Они пообещали защищать населенный пункт в том случае, если оттуда будут отведены ВСУ.