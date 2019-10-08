Украина направила дополнительные подразделения полиции в населенные пункты Золотое и Катериновка в Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел постсоветской республики, передает агентство новостей УНИАН.
На публикацию в "Украинском независимом информационном агентстве новостей" обращает внимание ТАСС.
Напомним, что завтра, 9 октября, в Золотом и Катериновке должно состояться разведение сил участников конфликта на юго-востоке Украины.
Вооруженные силы Украины и подразделения ДНР и ЛНР должны были начать разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское еще вчера. Но разведение сил не началось и было перенесено на среду.
В воскресенье же, за день до предполагаемого разведения сил, в поселок Золотое прибыли представители украинских радикальных националистических добровольных подразделений. Они пообещали защищать населенный пункт в том случае, если оттуда будут отведены ВСУ.
Врач Александр Мясников сообщил, что у онкологии есть явные признаки, которые можно заметить даже без прохождения сложных анализов.