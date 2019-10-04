Украина рассматривает вариант полной блокады Донбасса

Украинские власти рассматривают вариант полной блокады неподконтрольных территорий Донбасса. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники. По информации издания, этот вариант Киев собирается реализовать, если до конца года в регионе не произойдет "кардинальных изменений".

К этому Киев может прибегнуть и в случае, если переговоры с Россией и западными партнерами по Донбассу продлятся, однако не принесут никаких сдвигов. Власти Украины планируют при реализации плана "досрочного замораживания конфликта" лишить жителей ДНР и ЛНР водоснабжения, электроэнергии и отопления. Также украинские политики рассматривают идею "физического отделения" от неподконтрольных территорий разделительной стеной.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что блокада Донбасса - это преступление Порошенко и Турчинова. После того, как новый представитель Киева в минском процессе Леонид Кучма сделал предложение начать переговоры о снятии блокады Донбасса и его поддержали "представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей", экс-президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего лидера Владимира Зеленского объяснений. Порошенко не понимает, как и на каком основании украинская делегация намерена обсуждать вопрос снятия блокады с Донбасса.

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