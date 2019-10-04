Украинские власти рассматривают вариант полной блокады неподконтрольных территорий Донбасса. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники. По информации издания, этот вариант Киев собирается реализовать, если до конца года в регионе не произойдет "кардинальных изменений".
К этому Киев может прибегнуть и в случае, если переговоры с Россией и западными партнерами по Донбассу продлятся, однако не принесут никаких сдвигов. Власти Украины планируют при реализации плана "досрочного замораживания конфликта" лишить жителей ДНР и ЛНР водоснабжения, электроэнергии и отопления. Также украинские политики рассматривают идею "физического отделения" от неподконтрольных территорий разделительной стеной.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что блокада Донбасса - это преступление Порошенко и Турчинова. После того, как новый представитель Киева в минском процессе Леонид Кучма сделал предложение начать переговоры о снятии блокады Донбасса и его поддержали "представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей", экс-президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего лидера Владимира Зеленского объяснений. Порошенко не понимает, как и на каком основании украинская делегация намерена обсуждать вопрос снятия блокады с Донбасса.
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