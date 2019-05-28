Юрист: Киев не сможет изменить статус Керченского пролива

Желание Киева придать международный статус Керченскому проливу вместе с намерением сохранить его статус как пролива внутреннего моря юридически абсурдно, считает юрист Валерий Ванин.



«Дави его!»: видео тарана украинского судна в Керченском проливе / Новости от 25.11.2018 22:40

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью радио "Новое время" сообщила, что Украина выступает за придание Керченскому проливу статуса международного. "Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют: и правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций Российской Федерации о статусе Керченского пролива как внутреннего пролива", — заявила Зеркаль.

Однако, по ее словам, разрывать соглашение с Россией о статусе Керченского пролива, заключенное в 2003 году, ведомство не намерено. По ее мнению, это базовый документ, в котором указывается необходимость обеспечения свободы судоходства. "Поэтому я считаю, что соглашение выполняет сейчас свою функцию и Украина будет исходить при решении этого вопроса из принципа целесообразности. Соглашение является комплементарным к международной морской конвенции", — сказала Зеркаль.

Как сказал "Правде.Ру" юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин, "заявление украинских властей об их желании придать дополнительный статус Керченскому проливу юридически не состоятельно, потому что одновременно они хотят сохранить договор между Украиной и Россией о внутреннем статусе Азовского моря — моря России и Украины".

"Внутреннее море не может без согласия сторон стать вдруг еще международным, поэтому данное заявление сделано без надлежащего юридического анализа и является продолжением политики популизма киевских властей", — сказал "Правде.Ру" юрист. Он добавил, что установление определенных правил прохождения через проливы внутренних морей совершенно гармонично согласуется с принципом свободного судоходства.

"Наличие правил прохождения через Керченский пролив как раз гарантирует обеспечение свободного безопасного прохождения судов иностранных государств. И их изменение или отмена повлечет увеличение аварийности в районе Керченского пролива", — отметил в интервью "Правде.Ру" Валерий Ванин.

По его словам, "никто же не требует от Турции отменить все правила прохождения судов через пролив Босфор". "Это абсолютный нонсенс. Со стороны команды Зеленского в самом начале своей работы неразумно начинать с тезиса об изменениии статуса Керченского пролива, потому что в ходе президентства будет выявлена несостоятельность этого призыва", — резюмировал для "Правды.Ру" эксперт.

Напомним, в 2014 году, после присоединения Крыма, МИД России распространил заявление, где говорилось, что Россия в соответствии с международным правом осуществляет свой суверенитет, суверенные права и юрисдикцию в морских пространствах, прилегающих к Крымскому полуострову. "Азовское море — внутренние воды России и Украины, где свободой судоходства пользуются только российские и украинские суда. Керченский пролив никогда не являлся и не является международным по смыслу Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, и к нему не применимы требования о праве транзитного или мирного прохода для иностранных судов", — говорилось в документе.

Спор между Россией и Украиной по статусу Керченского пролива возник после инцидента в водах, прилегающих к нему, когда по обвинению в нарушении границы России были задержаны три корабля ВМС Украины с командами. 25 мая Трибунал по морскому праву ООН в Гамбурге постановил освободить эти корабли с 24 военнослужащими и позволить им вернуться на Украину. Однако суд не посчитал необходимым требовать от РФ прекратить уголовное преследование и воздерживаться от возбуждения новых дел против них, о чем просила в своем иске Украина.

Против решения суда голосовал российский судья трибунала Роман Колодкин. Он выступил с особым мнением, в котором указал, что Россия при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года сделала специальные заявления, которые исключают рассмотрение Керченского инцидента в рамках предусмотренных конвенцией процедур. В частности, было оговорено, что Москва не обязана принимать предусмотренные конвенцией "процедуры урегулирования споров, ведущие к обязательным для сторон решениям по спорам об осуществлении суверенных прав и юрисдикции".

А данное дело имеет именно такой аспект — статус Керченского пролива. "Гамбургский трибунал не имеет юрисдикции рассматривать вопрос о статусе Керченского пролива, поскольку это требует рассмотрения ряда других вопросов, а именно — вмешались ли США в госпереворот на Украине в 2014 году, изменился ли территориальный суверенитет Крыма", — сказал в интервью "Правде.Ру" юрист, профессор кафедры международного права МГИМО Александр Вылегжанин.

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